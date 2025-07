Sendviči s Thompsonovega koncerta raztreseni po Zagrebu #foto

Sendviči s šunko in sirom, ki so jih na koncertu hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thompsona prodajali za osem evrov, so, kot poročajo hrvaški mediji, danes raztreseni po Bundeku, parku z istoimenskim jezerom v bližini hipodroma. Včeraj so hrvaški mediji sicer poročali, da omenjene sendviče za 0,29 evra prodajo v trgovinah Žabac.