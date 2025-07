Trgovina na Hrvaškem prodaja sendviče za 0,29 evra: "Ne vemo, ali so to sendviči s koncerta Thompsona"

Omenjeni trgovec je izjemno akcijo objavil tudi na omrežju Faceboook in pod njo so se zvrstili številni komentarji.

"To so sendviči, ki se niso razprodali na koncertu Marka Perkovića Thompsona na hipodromu, na kar kaže dizajn z rdeče-belimi kvadratki," je zapisal eden od bralcev.

"Na koncertu smo prodajali točno te sendviče in poglejte, kje so končali"; "To je tisto, kar je ostalo od koncerta, če bi dali bolj realno ceno, bi se morda prodalo"; "To je cena, ki je padla z osem evrov na 29 centov"; "Dober sendvič, pravkar smo prejeli 1.500 doniranih sendvičev, škoda, da je rok 11. julij," so bili le nekateri komentarji pod objavo.

Gre sicer za trgovino, ki je znana po nizkih cenah in ponudbi hrane pred iztekom roka trajanja.

Na omenjene komentarje so se odzvali tudi iz Žabca. "To nas zdaj vsi sprašujejo, vsi mediji. Ne vemo natančno, če smo iskreni. Prejeli smo ponudbo dobaviteljev, s katerimi sodelujemo, in iskreno povedano, ne vemo, od kod so prišli ti sendviči," je za Index povedal predstavnik Žabca.

Sendviči s šunko in sirom so se na stojnicah na koncertu Thompsona sicer prodajali po osem evrov na kos.

Foto: Pixsell/Sandra Simunovic