Hrvaška kulinarika, zvezda svetovne gastronomije: v izboru za leto 2025 je prejela kar 14 Michelinovih zvezdic!

Hrvaška gastronomija je ponovno zasijala na svetovnem kulinaričnem zemljevidu: v najnovejšem Michelinovem vodiču za leto 2025 se predstavlja z eno restavracijo z dvema Michelinovima zvezdicama in kar 12 restavracijami z eno zvezdico . Letos sta med dobitnicama novih zvezdic restavraciji Krug (Split) in Cap Aureo (Rovinj) , medtem ko je prestižni naziv dveh zvezdic uspešno ohranila restavracija Agli Amici (Rovinj) .

Seznam prejemnic ene Michelinove zvezdice ostaja zavidanja vreden: Dubravkin put (Zagreb), Pelegrini (Šibenik), 360º (Dubrovnik), Monte (Rovinj), Noel (Zagreb), Boškinac (Novalja), LD Restaurant (Korčula), Nebo (Reka), Alfred Keller (Mali Lošinj) in Korak (Jastrebarsko).

Foto: HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST

"Nova izdaja vodiča je znova potrdila kakovost hrvaške gastronomije. Naši kuharski mojstri postavljajo visoke standarde in so prepoznani na globalni ravni. Hrvaška kulinarika tako postaja eden ključnih razlogov za obisk države," je ob tem poudaril minister za turizem in šport Tonči Glavina.

Poleg zvezdic so bile podeljene tudi zelene Michelinove zvezdice za trajnostno delovanje, ki so jih uspešno ohranile restavracije: Zinfandel’s (Zagreb), Konoba Mate (Korčula) in Korak (Jastrebarsko).

"Michelinovo priznanje potrjuje mednarodni ugled naše kulinarike. Veseli nas, da se naša gastronomska zgodba širi, poglablja in krepi tudi s pomočjo ustvarjalnih in trajnostnih pristopov," dodaja Kristjan Staničić, direktor Hrvaške turistične skupnosti.

Foto: HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST

Med izpostavljenimi novostmi velja omeniti tudi dve novi restavraciji z oznako Bib Gourmand – Konoba Pescaria (Mošćenička Draga) in K.užina (Split). Bib Gourmand je Michelinov mož, ki si oblizuje usta in opozarja, katere restavracije zagotavljajo najboljše razmerje med kakovostjo in ceno hrane.

Dodatno je Michelin letos podelil posebna priznanja posameznikom, med drugim:

Gabriela Filca (Nebo by Deni Srdoč) – najboljša mlada chefinja

(Nebo by Deni Srdoč) – najboljša mlada chefinja Vera Korak (restavracija Korak) – nagrada za storitev

(restavracija Korak) – nagrada za storitev Dinko Lozica (LD Restaurant, Korčula) – najboljši sommelier

Foto: HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST

Hrvaška tako uspešno združuje vrhunsko kulinariko, trajnostni pristop in gostoljubje. S 14 Michelinovimi zvezdicami, 12 restavracijami Bib Gourmand in tremi zelenimi zvezdicami utrjuje mednarodno prepoznavnost, krepi pozicijo in nadaljuje svojo zgodbo kot vodilna kulinarična destinacija regije.

