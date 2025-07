Na primorki v požaru povsem uničeno električno vozilo

V četrtek proti večeru je na avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri Ljubljane zagorelo osebno električno vozilo, so sporočili gasilci PGD Vrhnika in objavili fotografije povsem uničenega avtomobila. Kot so navedli, je požar zajel baterije v prtljažniku. Baterije na dnu vozila so ostale nepoškodovane.

Pri požaru avtomobila so posredovali gasilci PGD Vrnika, Stara Vrhnika in Verd, ki so odklopili baterije.

Še pred prihodom gasilcev je požar poskušal pogasiti lastnik avtomobila, ki se je opekel po rokah. Najprej so ga pregledali in oskrbeli gasilci iz Stare Vrhnike, nato pa so ga predali reševalcem, ki so ga prepeljali v UKC Ljubljana. Avto so gasilci prelili z vodo in pomagali avtovleki pri nalaganju vozila.

Gasilci so avto prelili z vodo. Foto: PGD Vrhnika/FB