Katastrofa: zgorela skoraj cela vas, uničenih 300 hiš. Vučić na terenu.

Gasilci in domačini so v Srbiji v preteklih dveh dneh pogasili in omejili na stotine požarov, ki so izbruhnili v času vročinskega vala in suše. Zajeli so na tisoče hektarjev v več občinah v osrednji Srbiji in na jugu države, pri čemer je bila najbolj prizadeta vas Dubovo, kjer je zgorelo okoli 300 hiš. Domačini so lahko le nemočno opazovali, kako ogenj uničuje njihove domove in premoženje. Zaradi več kot sto požarov so v torek v petih občinah razglasili izredne razmere.

Selo Dubovo, opština Žitorađa. Vetar rasplamsava vatru, požari se reaktiviraju.

Najviše su stradala sela Dubovo, Konjarnik, Momčilovo. Građani se sami snalaze, vode nema. pic.twitter.com/3qOUA4nsII — Jelena Miloševic (@JelMilosevic) July 8, 2025

"V desetih minutah je bilo vse v plamenih"

Po neuradnih informacijah, ki so jih navedli srbski mediji, je do zdaj zgorelo več sto stavb ter na tisoče hektarjev kmetijskih in gozdnih zemljišč.

V vasi Vlajna blizu Kuršumlije na jugu Srbije je popolnoma zgorela tovarna za predelavo lesa. "V desetih minutah je bilo vse v plamenih. Veter je pihal, nosil je ogenj povsod, katastrofa. Vse je zgorelo, predelovalni stroji, viličarji, tovornjaki ..." so za medije povedali domačini, ki so sodelovali pri gašenju požara.

Dubovo - Žitorađa

Gori celo selo, nema vode, nema vatrogasaca, pomoći niotkud… pic.twitter.com/Cp9URinQCU — dnevnadozaludosti (@kikiolichica) July 8, 2025

Gmotna škoda je ogromna

Delo gasilcev je v noči na sredo olajšal dež. V tem delu Srbije sicer ni deževalo vse od konca maja.

Sreča v nesreči, pravijo prebivalci opustošenih vasi, je, da ni bilo smrtnih žrtev ali hujših poškodb, saj so bili med prvimi evakuirani starejši, bolni in družine z otroki.

Gmotna škoda je ogromna in jo je trenutno težko oceniti, država pa je najbolj ranljivim obljubila odškodnino.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v torek pozno popoldne obiskal ogrožena območja in napovedal, da bo iz državne proračunske rezerve pomagal najbolj ranljivim.