V občini Idrija sta v petek udara strele povzročila dva požara. Okoli 18. ure so policisti obravnavali obsežen požar Lovske koče Krekovše na območju Idrijske Bele, v katerem je nastalo za okoli 80 tisoč evrov škode. Okoli 17. ure je zagorelo gospodarsko poslopje v naselju Mrzli Vrh, škoda pa znaša okoli 90 tisoč evrov, so sporočili s PU Nova Gorica.

Gospodarsko poslopje v naselju Mrzli Vrh je večje število gasilcev iz prostovoljnih gasilskih društev Sovodenj, Žiri, Dobračeva, Ledine, Idrija in Gorenja vas požar gasilo več ur, iz hleva pa so reševali tudi večje število goveda, prašiče in kokoši. Vse živali so rešili.

Pri reševanju se je poškodoval lastnik, ki so mu nudili prvo pomoč in ga nato odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana.

Strela udarila v ostrešje objekta

V požaru je v celoti pogorelo gospodarsko poslopje in kmetijsko orodje v objektu. Zgorelo je tudi približno tristo kubičnih metrov suhega in polsuhega sena. Po prvih ocenah nastala škoda znaša okoli 90 tisoč evrov.

Glede na sedanje ugotovitve se je požar zgodil zaradi udara strele v ostrešje objekta, policija je tujo krivdo izključila. O vseh ugotovitvah bodo seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so zapisali na Policijski upravi (PU) Nova Gorica.

Nastalo je za 80 tisoč evrov škode

Zaradi udara strele je zagorela tudi Lovska koča Krekovše na območju Idrijske Bele. Požar, ki so ga pogasili gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Spodnja Idrija, Vojsko in Idrija, se je začel na ostrešju objekta, nastalo pa je za okoli 80 tisoč evrov škode.

Policisti so z ogledom kraja in zbiranjem obvestil tujo krivdo izključili, podali bodo poročilo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici, so še zapisali.