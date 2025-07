Ponoči zagorel hlev. Na delu približno 110 gasilcev. #foto

V noči na petek je zagorelo poslopje v Riglju nad Ortnekom v občini Ribnica. Z ognjenimi zublji se je borilo približno 110 gasilcev PGD Ribnica, Sodražica, Sv. Gregor, Dol. Lazi, Sušje, Jurjevica in Velike Poljane.

Kot so na omrežju Facebook sporočili gasilci PGD Sv. Gregor, je zagorel hlev, v katerem so bile živali. Ob prihodu na požarišče je bil leseni del objekta povsem v ognju, spodnja, zidana etaža, kjer je tudi hlev, pa je na srečo ostala bolj ali manj cela, so sporočili gasilci.

Iz hleva jim je uspelo rešiti vse živali, ravno tako je nepoškodovan lastnik, ki je pred prihodom gasilcev reševal mehanizacijo iz gorečega objekta.

Gasilcem je uspelo rešiti vse živali. Foto: PGD Sv. Gregor/FB

Zgornji, leseni del objekta je pogorel v celoti. Skupaj s skednjem sta pogorela tudi starejši traktor in velik del kmetijske opreme.

Pogorel je starejši traktor. Foto: PGD Sv. Gregor/FB Akcijo gašenja je izvedlo dvajset operativnih gasilcev, pridružila so se tudi vsa okoliška prostovoljna gasilska društva. "Skupaj več kot 110 gasilcev," so navedli.

S hitrim odzivom so bili pred ognjem obvarovani bližnji gospodarski objekti in stanovanjska hiša, na kateri so zaradi vročine popokala okna. Trenutno na požarišču požarno stražo izvaja PGD Sveti Gregor.