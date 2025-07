Države Zahodnega Balkana se te dni spopadajo s številnimi gozdnimi požari. V Srbiji so v ponedeljek zabeležili več kot 600 požarov, na Kosovu pa nekaj deset. Zgorelo je več hiš, iz Srbije poročajo tudi o poškodovanih. V Severni Makedoniji so zadnji požari medtem zahtevali prvo življenje, poročajo tamkajšnji mediji.

V Srbiji so v ponedeljek od 7. do 19. ure zabeležili 620 gozdnih požarov, so sporočili s srbskega ministrstva za notranje zadeve. Smrtnih žrtev ni bilo, poškodovanih pa je bilo šest ljudi, med njimi dva gasilca in štirje prebivalci. Zgorelo je tudi več hiš, danes poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Razglašeno izredno stanje

Najhuje je bilo na območju Šumadije v osrednjem delu države, kjer je zgorelo 15 hiš. "To je, ko gre za gozdne požare, najtežji dan, kar ga pomnijo sodelavci, ki delajo že več kot 30 let," je v ponedeljek po poročanju srbske tiskovne agencije Beta dejal načelnik sektorja za izredne razmere Luka Čaušić. Povedal je tudi, da so zaradi požarov na tem območju, katerega upravno središče je mesto Kragujevac, prejeli 1.200 klicev na pomoč.

Izredno stanje so oblasti zaradi požarov razglasile tudi na območju Bora na vzhodu države, kjer je popolnoma zgorelo deset objektov.

Požari terjali življenje

Na Kosovu je v ponedeljek izbruhnilo okoli 60 požarov, ki so se zaradi močnega vetra in visokih temperatur hitro razplamteli. Zgorele so štiri hiše, poškodovanih ni bilo, je poročal kosovski portal Kossev.info.

Zagorelo je tudi na več lokacijah okoli črnogorske in makedonske prestolnice. V enem od naselij pri Skopju je v ognju življenje izgubil 80-leti moški in s tem postal prva žrtev teh požarov, je po poročanju Tanjuga danes sporočilo makedonsko ministrstvo za notranje zadeve.

Požari na več lokacijah v Podgorici so medtem pod nadzorom, tamkajšnja služba za zaščito in reševanje pa po poročanju lokalnih medijev sumi, da so bili podtaknjeni, saj so izbruhnili skoraj istočasno.