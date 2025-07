Kot bi šel tornado čez Split: mesto je v kaosu #foto #video

Split je danes zjutraj prizadelo silovito neurje, ki je v nekaj minutah popolnoma spremenilo podobo mesta. Mirno jutro se je okoli 8.50 spremenilo v kaos z močnim vetrom, točo in nalivi, ki so lomili drevesa, rušili konstrukcije ter povzročili veliko materialno škodo.

Po podatkih splitsko-dalmatinske policijske uprave so bili policisti in druge interventne službe nemudoma napoteni na teren. Do zdaj so prejeli več klicev občanov zaradi padlih dreves, poškodovanih vozil in poplavljenih cest. Promet je otežen, na nekaterih mestih pa ga ureja policija, poročajo hrvaški mediji.

Del strehe Poljuda odneslo, ljudje ujeti v dvigalih

Najhuje je bilo na stadionu Poljud, kjer je močan veter odnesel del strešne konstrukcije. Neurje je poškodovalo tudi oder, ki so ga postavljali za festival Ultra, in porušilo več elementov na parkirišču nakupovalnega središča Joker.

V nekaterih mestnih četrtih, kot je Bol, je bila prekinjena oskrba z električno energijo. Več ljudi je ostalo ujetih v dvigalih, reševalci in serviserji so jih morali reševati iz njih.

"Vse je letelo po zraku"

Dogajanje je bilo, kot poročajo lokalni mediji, naravnost apokaliptično. "Veter je dvigoval predmete, slišali smo pokanje in lomljenje vej. Dež in toča sta udarjala s takšno močjo, da se sploh nismo mogli umakniti izpod streh," je za Slobodno Dalmacijo povedal eden od očividcev.

Fotografije s terena prikazujejo avtomobile, na katere so padla drevesa ali konstrukcijski elementi, zalite ulice in ljudi, ki so obstali v prometu.

Meteorologi opozarjajo, da bi se lahko nestabilno vreme nadaljevalo tudi v prihodnjih urah.