Hude nevihte zajele Slovenijo, Arso izdal oranžno opozorilo

Ponoči je glavnina nevihtnega dogajanja ostala v severozahodni in osrednji Sloveniji, kjer se je večkrat izoblikovala nevihtna linija. Nevihte se bodo tekom dopoldneva predvidoma razširile proti vzhodu, pravijo na Agenciji za okolje (Arso). Sprva se bodo pojavljale močnejše nevihte, ki bodo tekom dneva oslabele in marsikje tudi ponehale. Zaradi možnosti močnejših neviht s krajevnimi nalivi in močnimi sunki vetra je za celotno državo izdano oranžno opozorilo.

Že včeraj popoldne so ponekod po državi nastajale prve nevihte. Glavnina nevihtnega dogajanja se je zvečer iznad Italije premaknila nad zahodno Slovenijo, najmočnejše nevihte so se pojavljale na Goriškem in v Vipavski dolini.

Ponoči je glavnina nevihtnega dogajanja ostala v severozahodni in osrednji Sloveniji, kjer se je večkrat izoblikovala nevihtna linija, ki je segla od Tržaškega zaliva do notranjosti države. Nevihte se bodo tekom dopoldneva razširile proti vzhodu. Ob močnejših nevihtah so možni krajevni nalivi in močni sunki vetra, zaradi česar je Arso izdal oranžno opozorilo za celotno Slovenijo. Močan nevihtni piš bo ob nevihtah možen tudi ob morju. Meteorologi ne izključujejo možnosti toče.

Največ padavin je do 5.30 ure zjutraj padlo na postajah Dolenje pri Ajdovščini (139 mm), Zadlog (93 mm), Vodice (87 mm) ter Logatec (70 mm).

⛈ Ponoči je glavnina nevihtnega dogajanja ostala v severozahodni in osrednji Sloveniji, kjer se je večkrat izoblikovala nevihtna linija, ki je segla od Tržaškega zaliva do notranjosti države. pic.twitter.com/QQFo8hEroD — ARSO vreme (@meteoSI) July 7, 2025

Padavine bodo tekom dneva oslabele in marsikje do popoldneva tudi ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 28 stopinj Celzija.

Dež še ne bo ponehal, prihaja ohladitev

Ponoči bodo krajevne padavine padavine spet pogostejše, vmes bodo možne tudi nevihte z nalivi in sunki vetra. Občutno se bo ohladilo, v torek zjutraj bodo na severnih krajih temperature dosegle med 10 in 15 stopinj Celzija, drug kakšno stopinjo več. Čez dan so možne posamezne krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo podobne današnjim.

Sreda prinaša nekoliko bolj suho vreme.