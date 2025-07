Arso z opozorilom pred nevihtami, močnimi sunki vetra in točo #video

Od danes popoldne do jutri dopoldne bodo ob nevihtah možni krajevni nalivi in močni vetrovni sunki, izključena ni niti toča, napovedujejo na Agenciji RS za okolje. Močan nevihtni piš bo ob morebitni nevihti možen tudi ob morju. Meteorologi opozarjajo, da bo presušena in zbita zemlja ob močnih nalivih težko sprejemala večje količine padavin, zato lahko pričakujemo težave in povečano verjetnost hudourniških poplav.

V Agenciji RS za okolje so izdali oranžno opozorilo zaradi možnih krajevnih nalivov in močnih sunkov vetra. Neurja bi lahko spremljala tudi toča, so opozorili.

Foto: Arso V soboto smo poročali, da je predvidena skupna količina padavin, ki jo do torka nakazujejo meteorološki izračuni, velika, saj se morje v Sredozemlju segreva hitreje, kot je bilo sprva predvideno. Glede na trenutno presušena tla vremenoslovci ob morebitnih močnejših nalivih pričakujejo tudi možnost hudourniških poplav.

Na možnost izrednih dogodkov so opozorili tudi na Arso, kjer močnejše nevihte pričakujejo v času od nedelje popoldne do torka zjutraj. "Ob pričakovanih vremenskih ujmah se ustrezno pripravite in pravočasno ukrepajte!" so zapisali v objavi na Facebooku.

V nedeljo popoldne in v noči na ponedeljek naj bi močneje narasli predvsem manjše reke in hudourniški vodotoki. Najprej bodo narasli v severni, nato v zahodni in osrednji Sloveniji, nato pa tudi drugod po državi. Verjetno je zastajanje padavinske vode, so še sporočili iz agencije.