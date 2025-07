Slovenijo bo prešla hladna fronta: mogoči toča in pogosti udari strel #animacija

Danes bo dopoldne še večinoma sončno. Popoldne se bodo od severa predvsem v notranjosti začele pojavljati krajevne nevihte, kakšna bo lahko tudi močnejša. Ob tem bo zapihal okrepljen severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje.

Hladna fronta je od severozahoda dosegla Alpe in bo popoldne nekoliko oslabljena prešla tudi Slovenijo. Pred njo k nam doteka zelo topel in nekoliko bolj vlažen zrak.

Nevihte se bodo gibale od severozahoda proti jugovzhodu

Danes v popoldanskih urah se bodo ob prihodu oslabljene vremenske fronte pojavljale nevihte, ki bodo lahko krajevno izrazitejše. Njihov razvoj je pričakovati predvsem v popoldanskem času, gibale pa se bodo v smeri od severozahoda proti jugovzhodu.

Obstaja možnost pojavljanja toče, in sicer krajevno. Ob nevihtah bodo pogosti udari strel, spremljal pa jih bo tudi okrepljen in sunkovit veter. V večernih urah se bo vremensko dogajanje prehodno umirilo, pišejo na Neurje.si.

Po nižinah bo danes predvsem v južni polovici države še velika toplotna obremenitev. V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Plohe in nevihte znova v nedeljo

V soboto bo precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zjutraj in dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 26 do 30, na Primorskem okoli 32 stopinj Celzija.

V nedeljo bo dokaj sončno, sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj ploh ali neviht. V noči na ponedeljek bodo zahodno in deloma osrednjo Slovenijo zajele padavine z nevihtami. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, vmes bodo tudi nevihte. Nekoliko hladneje bo.