Vročinski val bo dobil udarec: v ponedeljek občutna ohladitev, možni nalivi #animacija

Danes bo jasno in vroče, pozno popoldne bo predvsem v Alpah lahko nastala kakšna kratkotrajna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu.

Jutri popoldne nevihte

Jutri dopoldne bo še precej jasno, vročina se bo postopno začela zmanjševati. V notranjosti države bodo temperature nekoliko popustile, na severu bo že lahko padlo pod 30 stopinj Celzija. Medtem bo na Primorskem še vedno enako vroče kot danes, na jugu in vzhodu države bo nekaj stopinj čez trideset, in sicer 32 do 33 stopinj Celzija, je pojasnil Velkavrh.

Popoldne nas bo prešla hladna fronta s popoldanskimi krajevnimi nevihtami, nadaljuje meteorolog. Prisotnega bo tudi malo severnega vetra, kar pomeni, da bo k nam prišla ne hladna, temveč nekoliko manj topla zračna masa. Možni so tudi močnejši nalivi, močan veter, izključena ni niti toča. "Ker bodo vetrovi v višinah šibki, se bodo nevihte počasi premikale, kar pomeni, da bodo razlike med kraji zelo velike – ponekod bo lahko padla večja količina dežja, le nekaj kilometrov stran pa bo ostalo suho," so še navedli na Meteoinfo.

Opozorila



Še vedo sta v veljavi že dalj časa trajajoči opozorili glede toplotne obremenitve in požarne ogroženosti. Danes bo povsod po nižinah prisotna velika toplotna obremenitev, jutri pa predvsem v južni polovici države.

V soboto bo pretežno jasno, suho vreme, zato bo temperatura za kakšno stopinjo višja kot v petek, razen na Primorskem, kjer je pričakovati kakšno stopinjo manj kot danes in jutri.

Tudi v nedeljo popoldne je pričakovati malo popoldanskih neviht, temperature bodo podobne kot v soboto – še vedno okoli 30 stopinj Celzija ali malce več.

V ponedeljek občutna ohladitev in nalivi

V ponedeljek pa nas čaka občutna sprememba. Od ponedeljka naprej in ves prihajajoči teden je po napovedi meteorologa pričakovati pod 30 stopinj Celzija. "Videti je, da bodo temperature okoli 25 stopinj Celzija," pravi Velkavrh.

V ponedeljek in torek bo tudi več padavin, ki bodo porazdeljene po vsej Sloveniji. "Ponedeljek in torek bosta zelo nevihtna dneva. Težišče dogajanja bo verjetno na severu in zahodu Slovenije, kjer bi lahko po trenutnih izračunih v kratkem času padlo več kot sto litrov dežja na kvadratni meter. Čeprav je dež zelo dobrodošel, lahko močnejši nalivi po daljšem sušnem obdobju hitreje kot običajno povzročijo težave. Suha in zbita tla namreč v kratkem času ne morejo vpiti večjih količin vode, zato ta odteka po površini, kar lahko vodi do zastajanja vode in lokalnih hudourniških poplav," navajajo na Meteoinfo.

Nekaj šibke burje bo jutri in v noči na soboto, večjih procesov burje pa ni na vidiku, zato ohladitve morja ni pričakovati.