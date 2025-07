Osupljiv posnetek: nebo se je stemnilo, kopalci so prestrašeno strmeli v ocean #video

Na plažah vzdolž portugalske obale so bili kopalci priča nenavadnemu prizoru. Mnogi so se ob pogledu na ocean prestrašili, ko so zagledali oblak, ki je spominjal na velikanski val in se premikal proti obali. Zgornji posnetek je nastal na plaži Póvoa do Varzim v bližini Porta.

Portugalsko je tako kot številne druge evropske države zajel vročinski val, temperature so ponekod dosegle 42 stopinj Celzija. Ekstremna vročina je povzročila vrsto nestabilnih vremenskih pojavov, vključno z občasnimi nalivi in silovitimi nevihtami s točko, ki so intenzivnejši predvsem v notranjosti države.

Nenavaden vremenski pojav pa je prestrašil kopalce na plažah vzdolž portugalske obale. Ostali so brez besed, ko so nad oceanom zagledali ogromen valjast oblak, ki je bil videti kot velikanski val in se premikal proti plaži. Čeprav je prizor spominjal na cunami, ne gre za to.

Kot so pojasnili na portugalskem inštitutu za morje in ozračje, gre za redek vremenski pojav, ki nastane zaradi velike temperaturne razlike pri mešanju celinskih in morskih zračnih mas. Bližajoči se oblaki so s seboj prinesli močan veter, kar je dodatno prestrašilo kopalce.