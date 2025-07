Izjemno sušne razmere v površinskem sloju tal ostajajo na Koroškem, Notranjskem in v Ljubljani z okolico, pridružujejo se jim regije severozahodnega in jugovzhodnega dela države ter Pomurje. Medtem so na Goriškem, Obali in v Podravju sušne razmere za eno stopnjo manj intenzivne, zelo sušne, v danes objavljeni oceni sušnih razmer navaja Arso.

V primerjavi s podatki, ki jih je agencija za okolje (Arso) v orodju za spremljanje suše Sušomer objavila pred enim tednom, se tako sušne razmere zaostrujejo. Območja, kjer so po ocenah Arsa razmere izjemno sušne, so obarvana z rdečo, območja z zelo sušnimi razmerami pa oranžno.

Glede na dolgoletno povprečje imamo v zadnjem 30-dnevnem obdobju izjemno suho do zelo suho obdobje. Kazalnik padavin se giblje od dveh do 50 odstotkov. Prav tako je bilo v zadnjih 30 dneh izjemno toplo do zelo toplo, temperaturni odkloni pa po podatkih Arsa znašajo od tri do štiri stopinje Celzija.

Beležijo največji vodnobilančni primanjkljaj

V preteklih 30 dneh je le redko deževalo, 30-dnevna površinska vodna bilanca kaže, da so se vodnobilančni primanjkljaji povečali in sušne razmere zaostrile. V državi do običajnih razmer primanjkuje med 50 in 170 milimetrov padavin, so zapisali pri Arsu.

"V večini regij, kjer beležimo izjemno sušo, je glede na primerjalno obdobje 1991–2020 beležen največji vodnobilančni primanjkljaj v površinskem sloju tal za ta čas leta," so podčrtali.

Glede na napovedano vremensko spremembo konec tedna na Arsu z vidika vodnobilančnega stanja površinskega sloja tal pričakujejo vsaj začasno omilitev sušnih razmer po vsej državi.

Trenutno imajo reke po Sloveniji ustaljene pretoke s trendom počasnega zmanjševanja, znižujejo se tudi gladine podzemne vode.

Nov vrhunec vročine

Meteorologi na Arsu medtem napovedujejo, da se danes obeta nov vrhunec poletne vročine s popoldanskimi temperaturami do 37 stopinj Celzija. V petek popoldne se bodo nato v notranjosti od severa začele pojavljati nevihte z možnimi krajevnimi neurji, sobota bo sončen dan brez hude vročine, vroče bo le na Primorskem. Večja vremenska sprememba pa se nato obeta v noči na ponedeljek. Takrat bo Slovenijo od zahoda dosegla dokaj izrazita vremenska fronta s plohami in nevihtami.

Ponedeljek in torek bosta po vsej Sloveniji povečini oblačna dneva s pogostimi padavinami, ohladilo se bo. Po zdajšnjih izračunih bo v ponedeljek in torek padlo večinoma od 30 do 60 milimetrov padavin, je danes objavil Arso.

Pretekli junij je bil sicer po še ne povsem dokončnih podatkih Arsa v Sloveniji rekordno topel, rekordno suh in rekordno osončen.

Odklon temperature zraka od povprečja primerjalnega obdobja 1991–2020 je na državni ravni junija znašal 3,7 stopinje Celzija, zaradi česar je junij 2025 najtoplejši od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950. Prejšnji rekord je imel junij 2003 z odklonom 3,4 stopinje Celzija.

Na nekaterih manjših območjih po državi, recimo na Koroškem, je bil temperaturni odklon še višji in je presegel štiri stopinje, nasprotno pa je ob Kolpi in ponekod na severozahodu znašal 3,2 stopinje ali manj.

Na Arsu ugotavljajo tudi, da so se juniji v zadnjih 50 letih ogreli najbolj od vseh mesecev leta, in sicer za več kot štiri stopinje. Zadnji juniji so v povprečju celo bistveno toplejši od običajnih julijev in avgustov pred okoli 50 leti, so dodali.

Tudi višina padavin je bila junija letos rekordno majhna. Kazalnik višine padavin je znašal le 24 odstotkov, kar je najmanj med vsemi juniji v obdobju 1950–2025. "S tem smo presegli rekord doslej daleč najbolj suhega junija, ki je bil leta 2021 s kazalnikom 26 odstotkov," so ta teden objavili pri Arsu.

Posledice pomanjkanja padavin in visokih temperatur je opaziti na rastlinah. Travna ruša je ožgana in je zastala v rasti, koruza zvija liste in je neizenačene rasti, pojavljajo se ožigi in sušenje listov med drugim pri krompirju in zelenjadnicah. Pričakovati je manjši pridelek. V zadnjem mesecu je prisotno tudi veliko tveganje za vročinski stres živali, so danes še navedli pri Arsu.