"Nismo bili navajeni tako visokih temperatur tako zgodaj. Veliko kmetovalcev so zgodnje visoke temperature presenetile. V preteklosti smo sicer imeli daljša obdobja brez padavin, vendar so bile temperature nižje," kot enega izmed vzrokov velikih težav slovenskih kmetovalcev zaradi suše navaja direktor kmetijsko gozdarske zbornice Martin Mavsar. Po njegovih besedah bo stanje v Sloveniji, če v tednu dni ne bo padavin, skrb vzbujajoče.

Te rastline so trenutno najbolj prizadete

"V tem trenutku pomanjkanje vode trpijo vse kmetijske rastline v Sloveniji. Ko se temperature dvignejo nad 30 stopinj Celzija, rastline nehajo rasti," je opozoril Mavsar. Na osnovi podatkov, ki so jih v zbornici prejeli do zdaj, so pridelki pri žitih manjši od pričakovanj. To kažejo tudi že prve žetve. Trenutno so najbolj prizadete koruza, sledijo krompir, pozna žita, sončnice in soja.

Tudi pri rastlinah, ki še rastejo, pa se opaža, da so plodovi nehali rasti. "Sušijo se recimo tudi grmi krompirja, torej močno trpijo tudi okopavine," je poudaril Mavsar in dodal, da se sušijo tudi travniki, "zato menimo, da bo tudi izpad pri košnji." Suša kaže zobe tudi pri trajnih nasadih. "Recimo sadje ne dobiva na velikosti. Skrbi nas tudi končna kakovost pridelka," je dejal Mavsar.

Pri zbornici so zaskrbljeni tudi zaradi potencialne rasti števila škodljivcev. "Potencialen problem zaradi visokih temperatur in suše pa je tudi rast števila škodljivcev, za boj s katerimi kmetje nimajo predvidenih sredstev," je še dejal Mavsar.