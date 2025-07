Včeraj zvečer je v osrednji Sloveniji nastalo nekaj močnejših nevihtnih celic. Največ dežja je ob nalivu padlo na Krvavcu ter na območju Kranja in Brnika, močnejše nevihte so se pojavljale tudi v okolici Bovca. Nevihte so se premikale proti severozahodu, danes pa se bodo padavine širile z zahoda proti vzhodu, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso). Ohladilo se bo, jutranje temperature se bodo gibale med 6 in 12 stopinj Celzija.

Dopoldne bo še pretežno oblačno s plohami in nevihtami, čez dan bodo padavine večinoma ponehale. Ohladilo se je, temperature so nižje za okoli 10 stopinj Celzija in tudi čez dan se bodo te gibale med 17 in 23 stopinj Celzija, na Primorskem bodo namerili kakšno stopinjo več.

Zaradi krajevnih neviht z možnimi nalivi in sunki vetra je Arso za celotno Slovenijo razglasil oranžen alarm.

Zjutraj bo sveže

Zvečer in ponoči bodo predvsem jugozahodno in južno Slovenijo znova zajele padavine, ob morju bo možna tudi kakšna nevihta. Do jutra bo dež povsod ponehal. Jutro bo še hladnejše kot današnje, termometri bodo kazali od 6 do 12 stopinj Celzija, na Goriškem in ob morju okoli 14 stopinj Celzija. Sreda bo večinoma sončna s temperaturami do 25 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Zjutraj bo sveže, pravijo na Arsu.