Hiša v Sloveniji za nekaj deset tisoč evrov? Na dražbah je vse mogoče.

Hiše, stanovanja, avtomobili, policijski čoln … na dražbah slovenskih državnih institucij lahko najdete skorajda vse. Finančna uprava (Furs), sodišča, mestne občine in stečajni upravitelji so med glavnimi organizatorji teh dražb, ki postajajo – predvsem odkar jih velik del poteka javno prek spleta – vse bolj priljubljene tako med posamezniki kot podjetji.

"V letu 2024 smo izvedli 864 spletnih javnih dražb. Prodajali smo premičnine, katerih izklicna cena je znašala 1.825.993 evrov. Kupnina iz prejetih prodaj je znašala skupaj 639.263 evrov," so podrobnosti o spletnih javnih dražbah pojasnili na finančni upravi (Furs). Dacarji na dražbah (97 odstotkov teh poteka javno na spletu) prodajajo stvari, ki so bile zarubljene v postopkih davčne izvršbe, stvari, ki so bile odvzete v carinskih, trošarinskih, prekrškovnih in drugih Fursovih postopkih, najdene predmete ter blago, ki ga v prekrškovnih postopkih odvzamejo sodišča.

Na javnih dražbah se najpogosteje prodajajo motorna vozila in različno trgovsko blago, najlažje pa Furs proda avtomobile. Največkrat se za nakup na dražbah po oceni Fursa odločijo fizične osebe.

V letu 2023 je Furs na spletnih javnih dražbah prodajal premičnine, katerih izklicna cena je znašala 1.446.925 evrov, kupnina iz prejetih prodaj je znašala skupaj 639.100 evrov.



V letu 2024 je Furs na spletnih javnih dražbah prodajal premičnine, katerih izklicna cena je znašala 1.825.993 evrov. Kupnina iz prejetih prodaj je znašala skupaj 639.263 evrov.



V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2025 so na spletnih javnih dražbah Furs prodajali premičnine, katerih izklicna cena je znašala 585.952 evrov, z naslova uspešnih spletnih javnih dražb pa je bilo prejeto skupaj 357.070 evrov.

Stanovanja, hiše, posesti …

Medtem ko se Furs ukvarja predvsem s prodajo premičnin, pa lahko na spletni strani Sodne dražbe (za katero stoji vrhovno sodišče, spletna stran je zaživela leta 2021) najdete tudi širok spekter različnih nepremičnin. In sodišča niso edina. Nepremičnine prek spletnih dražb prodajajo tudi občine ter stanovanjski sklad. Pa se danes na spletnih javnih dražbah še najdejo dobre priložnosti? Analizirali smo štiri različne nepremičnine.

Hiša na Gorenjskem že od 88.400 evrov

Na sodni dražbi se bo čez tri tedne prodajala 137,80 kvadratnega metra velika hiša iz leta 1967. Hiša stoji na parceli, veliki 290 kvadratnih metrov, na dražbi pa se poleg hiše prodajata še sosednji parceli v skupni velikosti 70 kvadratnih metrov.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Vrsta in površina prostorov hiše:

bivalni prostor (59,7 m²)

garaža (22,1 m²)

shramba, sušilnica, pralnica (9,6 m²)

klet (17,4 m²)

odprta terasa, balkon, loža (20,9 m²)

nerazporejen prostor (8,1 m²)

Hiša je na naslovu Brezovica 15 pri Radovljici.

Iz sodne dokumentacije izhaja, da je cenilec hišo ocenil na 126.193 evrov. Na dražbi bo izklicna cena 88.400 evrov. Gurs hišo (in parcelo, na kateri stoji hiša) ocenjuje na 127 tisoč evrov, analitično podjetje Arvio pa na 167.172 evrov.

Hiša v bližini Ptuja že od 20 tisoč evrov

Sredi septembra bo na dražbi zanimiv nepremičninski posel v bližini Ptuja, točneje na naslovu Sakušak 21 pri Juršincih. Naprodaj bosta dve zemljišči. Na enem, velikem 679 kvadratnih metrov, je nekoč stala hiša iz leta 1880. Hiša je še vedno vpisana v zemljiško knjigo kot dvostanovanjska. Namesto nje so lastniki pred 30 leti zgradili enostanovanjski objekt, vendar sodnemu cenilcu ni uspelo pridobiti gradbenega dovoljenja od lastnikov. Na tej parceli stoji tudi 28,8 kvadratnega metra velika garaža iz leta 1995. Garaža je vpisana v zemljiško knjigo.

Druga parcela se razteza čez 780 kvadratnih metrov in je zazidljiva.

Foto: Sodnedražbe.si

Iz sodne dokumentacije izhaja, da je cenilec celoten paket nepremičnin ocenil na 40.887 evrov. Na dražbi bo izklicna cena 22.443 evrov. Gurs celoten paket (hiša: 46 tisoč evrov, garaža: 7.300 evrov, zemljišči: 12.480 evrov) ocenjuje na dobrih 65 tisoč evrov. Ob tem je treba opozoriti, da Gurs vrednost izračunava glede na stanje v zemljiški knjigi, torej meni, da hiša iz leta 1880 še stoji, in ne upošteva nove zgradbe.

Štajerska: 80 kvadratnih metrov veliko stanovanje že od 56 tisoč evrov

Stanovanjski sklad bo kmalu začel prodajati stanovanje z 81,5 kvadratnega metra neto tlorisne površine. Slabih pet kvadratnih metrov predstavlja klet, preostalo je stanovanje. Hiša je večstanovanjska, obravnavano stanovanje je v prvem nadstropju. Hiša je bila zgrajena leta 1850 in je na naslovu Janževski vrh 23, Podvelka.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Stanovanjski sklad za stanovanje pričakuje 56 tisoč evrov. Gurs stanovanje vrednoti na 57.400 evrov, analitično podjetje Arvio pa na 55 tisoč evrov.

Dvojček v Medvodah za slabega pol milijona evrov

Čez 40 dni se bo na javni dražbi znašel dvojček, ki stoji na naslovu Gorenjska cesta 48b v Medvodah. Hiša ima 160 kvadratnih metrov in stoji na parceli v velikosti 193 kvadratnih metrov. Del posla je tudi dodatna parcela v velikosti 177 kvadratnih metrov.

Fotogalerija 1 / 14 / 14

Hiša je bila zgrajena 2016.

Stanovanjski sklad za stanovanje pričakuje 454 tisoč evrov, točno toliko, kot je hiša vredna po mnenju sodnega cenilca. Gurs hišo vrednoti na 418 tisoč evrov, analitično podjetje Arvio pa na 466 tisoč evrov. V oceno Gursa in Arvia ni vključena dodatna parcela v velikosti 177 kvadratnih metrov.