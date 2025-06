Hrvaška stran na družbenem omrežju Facebook GetDirekt je v zadnjih dneh objavila več videoposnetkov in fotografij iz Splita, ki prikazujejo pijane turiste, ki jim po pohajkovanju po gostilnah in barih ni uspelo priti do njihovih hotelov in apartmajev, temveč so si postlali kar na ulicah drugega največjega mesta na Hrvaškem.

Split slovi kot priljubljena destinacija evropskih turistov in turistov z drugih celin, ki pa se na dopustu pogosto preveč sprostijo in motijo tamkajšnje prebivalce, zaradi česar so po ulicah drugega največjega hrvaškega mesta od leta 2023 postavljene celo opozorilne table, česa v mestu ni dovoljeno početi.

Bruhajo, urinirajo in dremajo na ulicah

Kot je razvidno iz serije objav, ki jih je na Facebooku delila hrvaška stran GetDirekt, se mnogi tuji turisti tudi ob začetku letošnje dopustniške sezone sicer več ali manj požvižgajo na napisana in nenapisana pravila o tem, kaj je v mestu sprejemljivo početi, ob tem pa ogorčenje izražajo tudi številni hrvaški uporabniki družbenega omrežja.

Sodeč po objavah je Split že v juniju namreč v primežu "epidemije" predvsem mlajših turistov in turistk pod vplivom alkohola, ki jim po tem, ko so lokalni bari in gostilne zaprli vrata, ni uspelo priti do postelj v njihovih hoteli in apartmajih, temveč so zaspali kar na pločnikih, stopniščih in klopeh sredi mesta.

Več v spodnjih objavah strani GetDirekt: