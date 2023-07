V Splitu turiste opozarjajo, kdaj jih lahko doleti 300 evrov kazni #foto

Na opozorilnih tablah najdemo štiri prepovedi. Prepovedano je pitje alkohola na javnih mestih, ustvarjanje hrupa, sprehajanje v kopalkah ali zgoraj brez in uriniranje na ulicah.

Štiri dejanja vas lahko stanejo do 300 evrov

Fotografijo opozorilnih tabel, katerih odziv je med prebivalci mesta izjemno pozitiven, je na svojem uradnem profilu na Facebooku objavilo mesto Split. Zapisali so, da je mesto Split na najbolj obiskanih lokacijah v starem mestnem jedru postavilo informativne table, ki obiskovalce obveščajo o pravilih obnašanja v mestu. In dodali: "Želimo, da se vsi naši gostje in obiskovalci v Splitu počutijo prijetno in dobrodošlo, ob spoštovanju pravil, ki našim someščanom omogočajo neovirano bivanje v središču mesta."

Opozorilne table vključujejo štiri prepovedi oziroma opozorila, ki jih morajo turisti upoštevati, če ne želijo, da jih doleti kazen v višini do 300 evrov:

Prepoved pitja alkohola na javnih mestih. Ostanite v barih in se imejte lepo! Tukaj živijo ljudje, bodite tiho. Če želite kričati in ustvarjati hrup, obiščite Poljud (mestni stadion). Sprehajanje v kopalkah ali zgoraj brez je prepovedano. Oblačila za plažo naj ostanejo na plažah. Prosim uporabljajte stranišča. S tem mislimo stranišča in ne mestne zidove.

Ravnanja turistov bodo spremljali prek nadzornih kamer

"In ne pozabite uživati v mestu Split," je še zapisano na tablah.

Kot je razvidno s fotografije, objavljene na družbenih omrežjih, je ob vsaki opozorilni tabli nameščena tudi nadzorna kamera, prek katere bo mogoče natančnejše spremljanje ravnanja turistov in upoštevanja pravil.

