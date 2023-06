Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po Splitu krožijo govorice, da naj bi taksist v ponedeljek mornarju z ameriške letalonosilke USS Gerald R. Ford, ki je nedavno prispela v splitsko pristanišče, za vožnjo do nekaj manj kot 30 kilometrov oddaljenega Trogirja zaračunal kar 900 evrov. Neki drugi taksist pa naj bi za pet kilometrov vožnje zaračunal več kot 200 evrov.

"Predvčerajšnjim je padel rekord v pohlepu in nesramnosti domačih taksistov. Eden od njih je Američanu z letalonosilke zaračunal 900 evrov za vožnjo od splitskega pristanišča do Trogirja," govorice povzema hrvaški časnik Slobodna Dalmacija.

Neki drugi taksist pa naj bi neznani stranki, domnevno prav tako mornarju z ladje, za vožnjo od pristanišča do pet kilometrov oddaljenega nakupovalnega središča zaračunal vrtoglavih 217 evrov.

To naj bi se zgodilo prvi dan po vplutju letalonosilke na jedrski pogon v pristanišče. Poveljstvo ladje naj bi kasneje mornarjem prepovedalo uporabo taksijev.

Direktor splitske pristaniške uprave Vice Mihanović je za časnik potrdil, da so slišali zgodbo o pohlepu taksistov, da pa je za zdaj ne morejo potrditi. V zvezi s tem sicer niso prejeli nobene uradne pritožbe, je še povedal.

Vendar pa so se obrtni zbornici pritožili drugi taksisti, ki trdijo, da jim je zaradi teh dogodkov upadel promet v pristanišču. Pozvali so k enotnim tarifam voženj, lokalno upravo pa k nadzoru. Po njihovih besedah je namreč domnevnih prevar še veliko več.

Letalonosilka USS Gerald R. Ford je v splitsko pristanišče prispela v ponedeljek. Gre za največjo vojaško ladjo na svetu, ki lahko prevaža do 90 letal in helikopterjev, njena celotna posadka pa šteje 4.500 ljudi. V dolžino meri 330 metrov, v višino pa 76 metrov. Njena gradnja je stala 12,8 milijarde ameriških dolarjev, še dodanih 4,7 milijarde pa je bilo vloženih v raziskave in razvoj.