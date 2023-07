Najboljši hotel na svetu je v Benetkah

Francoska družba La Liste, ki od leta 2015 sestavlja in objavlja izbor najboljših restavracij na svetu, se je letos prvič lotila tudi izbora najboljših hotelov. Ta je nastal na podoben način kot izbor najboljših restavracij, pregledali in analizirali so ocene in recenzije hotelov v turističnih vodnikih, na spletnih portalih in v različnih medijih ter jih za vsak hotel združili v skupno oceno.

Na prvo mesto se je z najvišjo oceno zavihtel legendarni hotel Cipriani na beneškem otoku Giudecca. Ta hotel je leta 1958 odprl Giuseppe Cipriani, lastnik slavnega beneškega Harry's Bara in avtor slovitega koktajla bellini, zdaj pa je del prestižne verige Belmond.

Foto: Guliverimage

Leta 1968 so ob njem zgradili tudi sijajen olimpijski bazen z ogrevano vodo, še vedno edini te velikosti v Benetkah, zanimiva pa je legenda o tem, zakaj je tako velik – menda je med gradnjo prišlo do zmede in so mere v čevljih zamešali z metri.

Hotel je od nekdaj priljubljeno zbirališče slavnih in bogatih, med drugim se je leta 2014 tam poročil ameriški filmski zvezdnik George Clooney.

George Clooney na poročnem slavju v hotelu Cipriani Foto: Guliverimage

Drugo mesto lestvice najboljših si delijo trije hoteli, isto oceno so dobili Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal v mehiškem letovišču Cabo San Lucas, chicaški hotel The Peninsula in Cheval Blanc na karibskem otoku Saint-Barthelemy. Tretjo najvišjo oceno si deli kar osem hotelov, L'Ermitage na Beverly Hillsu, The Peninsula v Šanghaju, The Oberoi Udaivilas v indijskem Udajpurju, pariški La Reserve, Il San Pietro v Positanu na amalfijski obali, Park Hotel Vitznau pri Lucernu v Švici, londonski The Savoy in pariški Le Meurice.

Med najboljših tisoč je sicer največ hotelov iz ZDA, slovenskih na seznamu ni.

