Manj razvpiti otoki v Sredozemlju, kjer se (morda) še izognete gneči

V poletnih mesecih se otoki, kot so Mikonos, Santorini, Ibiza, Majorka, Brač in Krk, šibijo pod množicami sonca željnih turistov. Je v Sredozemlju sploh še mogoče najti kakšen otok, kjer si je mogoče privoščiti miren in lagoden oddih?

Menda je. Pri britanskem Telegraphu so objavili spisek sredozemskih otokov, ki naj bi veljali za dobro varovano skrivnost in kjer tudi poleti ne vlada nepopisna gneča. Pet jih je italijanskih, trije grški in dva hrvaška.

La Maddalena, Italija

Foto: Shutterstock

Costa Smeralda oziroma smaragdna obala je najbolj priljubljen in temu primerno najbolj oblegan in drag del Sardinije. Le lučaj stran pa leži otočje Maddalena, še vedno nerazvpit in turistično nerazvit raj, kar lahko pripišemo predvsem dejstvu, da je bila tam vse do leta 2008 baza ameriške mornarice. Otočje je zaščiteno kot nacionalni park, zato ni pretirane pozidave, niti ga (za zdaj) niso naselile prestižne hotelske verige.

Meganisi, Grčija

Foto: Shutterstock

Medtem ko večji Jonski otoki Krf, Lefkada, Zakintos in Kefalonija pritegujejo vse večje množice, je mali Meganisi, z zelenjem prekrit otoček ob jugovzhodni obali Lefkade, še vedno relativno neodkrit. Tam ni ne prestižnih restavracij ne bučnega nočnega življenja, a marsikdo si na oddihu želi prav tega – le borovce, oljke in občasno srečanje s kakšno kozo.

Procida

Foto: Shutterstock

Nekoč je za neodkrit raj veljala Ischia, največji od Flegrejskih otokov v morju pred Neapljem. To že dolgo ne velja več, zdaj se tja zgrinjajo množice turistov, medtem pa med Ischio in celino tiči tudi manjša Procida. Ta slikoviti otok je v preteklosti služil kot kulisa za več filmov, med drugim za Nadarjenega gospoda Ripleyja, lani pa je bil Evropska prestolnica kulture, zaradi česar ga odkriva vse več obiskovalcev. A za zdaj je tam vendarle mogoče najti prostor zase.

Rab, Hrvaška

Foto: Shutterstock

"Neverjetno je, da Rab – še – ni eden najbolj zaželenih sredozemskih otokov," so zapisali v Telegraphu in to trditev utemeljili s tamkajšnjimi plažami, peščenimi, kakršnih je na vzhodni obali Jadrana sicer zelo malo. Ob tem so omenili tudi, da so bili prav na Rabu pionirji nudizma na Jadranu, potem ko sta se tam leta 1936 popolnoma gola kopala britanski kralj Edward VIII. in njegova spremljevalka Wallis Simpson.

Ponza, Italija

Foto: Shutterstock

Otok Ponza v Tirenskem morju, nekje med Neapljem in Sardinijo, je menda odkril že Odisej. Tam ga je začarala čarovnica Kirka, vse od takrat pa ta otok s spektakularno razbrazdano obalo vabi navdušence nad skritimi plažami. Ponza ni popolnoma neodkrit otok, predvsem avgusta ga zasedejo italijanski turisti, a pretirane gneče ni nikoli – predvsem zato, ker tja ni mogoče pripotovati po zraku, ampak le po morju.

Andros, Grčija

Foto: Shutterstock

Najsevernejši med Kikladskimi otoki za razliko od otoških bratov ni pretežno gol, ampak je zahvaljujoč izvirom sladke vode bogato poraščen z zelenjem. To je otok, kjer so si v prejšnjem stoletju svoje počitniške domove gradili premožni grški ladjarji, in vse do danes je ostal skrit pred množicami, ki se raje drenjajo na Mikonosu in Santoriniju. Ob plažah in naravi je pozornosti nedvomno vredno največje mesto na otoku, Chora, ki navdušuje z mešanico beneške, bizantinske in otomanske arhitekture.

Pantelleria, Italija

Foto: Shutterstock

Otok, ki ga zaradi temnih ognjeniških kamnin kličejo črni biser Sredozemlja, tiči res globoko na jugu. Tako zelo, da je bližji Tuniziji kot Siciliji, prvi evropski obali. Zaradi oddaljenosti in dejstva, da pravzaprav nima omembe vrednih plaž, Pantelleria ostaja neoblegan otok, kar je pravzaprav krivično, saj ponuja ogromno. Zaradi ognjeniškega porekla otoka tam najdete naravne termalne bazene in blagodejno žveplasto blato ter celo naravno savno v jami Benikula. Slavno sladko vino, ki ga tam pridelujejo, je le pika na i.

Agistri, Grčija

Foto: Shutterstock

Med otoki v Saronskem zalivu pred Atenami je vse od 60. let največja zvezdnica Hidra, kjer so se zbirali zvezdniški umetniki z Leonardom Cohenom na čelu. Na poti tja iz Aten pa leži Agistri, ki – čeprav je od pirejskega pristaniška oddaljen manj kot uro –ostaja neodkrit. Morda zato, ker nima fotogenične luke in butičnih hotelov, a se za to več kot odkupi s plažami in mirom, ki ga ponuja.

Lopud, Hrvaška

Foto: Shutterstock

Ura lagodne plovbe vas iz obleganega Dubrovnika pripelje na Lopud. Ta je sicer med Elafitskimi otoki najbolj razvit, a to še zdaleč ne pomeni, da je padel kot še ena žrtev množičnega turizma. Če ne drugega, mir na otoku zagotavlja že dejstvo, da na njem ni avtomobilov. In če vas to ne prepriča, je tam tudi peščena plaža Šunj, ki velja za eno najlepših na Hrvaškem.

Favignana, Italija

Foto: Shutterstock

Po vsej promociji, ki jo je naredila serija Beli lotos, bo v Taormini na Siciliji letos nevzdržno. K sreči v morju pred njo leži otočje Egadi, v katerem je največji otok Favignana. Ti otoki so še do nedavnega živeli predvsem od lova na tune, ne od turizma, in so zato še vedno relativno neodkriti. Obenem pa morebitnemu obiskovalcu ponujajo ogromno – so del največjega zaščitenega morskega območja v Sredozemlju, tam lahko v kristalno čistem morju uzrete vse od morskih želv do delfinov, skatov in celo kakšnega tjulnja.

Oglejte si še: