V finski prestolnici Helsinki v zadnjem letu niso zabeležili niti ene smrtne žrtve v prometu, so ta teden sporočile mestne oblasti. Povečano varnost pripisujejo zlasti omejitvam hitrosti v mestnem prometu, poroča portal Politico.

Helsinške mestne oblasti so leta 2021 znižale omejitev hitrosti na 30 kilometrov na uro v večini stanovanjskih naselij in v središču mesta. Ob tem so namestili 70 radarjev za merjenje hitrosti.

Po podatkih finske agencije za varnost prometa se število smrtnih žrtev v prometu v Helsinkih od takrat stalno zmanjšuje.

V mestu so prav tako ojačali vlaganja v novo infrastrukturo za pešce in kolesarje, vključno s celovito mrežo kolesarskih poti, ki se razteza na več kot 1.500 kilometrih. Dodatno so okrepili javni prevoz z avtobusi, načrtujejo pa tudi novo tramvajsko progo.

V prometnih nesrečah v EU je lani umrlo 19.800 ljudi oz. 44 na milijon prebivalcev, kažejo podatki Evropske komisije. EU si prizadeva za vizijo nič oz. odpravo smrtnih žrtev in hudih poškodb na cestah do leta 2050.