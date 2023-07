Zakaj je neumno objavljati počitniške fotografije?

Ena prvih stvari, ki jih morate narediti pred odhodom na dopust, je, da si vzamete nekaj časa za pregled doma in njegove okolice. »Zaprite vsa vrata in okna, tudi na balkonu. Tako med nevihto preprečite vdor vode in škodo, ki je zavarovalnica v tem primeru ne krije. Onemogočite pa tudi krajo. Večina domov je namreč zavarovanih le za vlomsko tatvino, vhod v hišo skozi odprto okno ali vrata pa ne velja za vlom,« opozarjajo v Zavarovalnici Triglav.

Vredne predmete je z dvorišča pametno pospraviti v zaklenjen prostor, kakor tudi vrtno garnituro in stvari, ki bi jih veter lahko prevrnil in s tem povzročil škodo na dvorišču ali stanovanjskem objektu.

Nekaj uporabnih nasvetov za zavarovanje doma so sestavili tudi v zavarovalnici Generali, kjer svetujejo naslednje:

1. Doma naj bo tak, kot da bi bili doma

Najpogostejša tarča vlomilcev so domovi, kjer je očitno, da so stanovalci več dni odsotni. Takrat imajo dovolj časa za pripravo in izvedbo vloma ter brisanje sledi.

Poskrbite, da bo vaš dom deloval, kot da ste doma. Ne spuščajte rolet in ne umikajte rož z okenskih polic, stoli na terasi pa naj bodo postavljeni, kot da ste ravno spili popoldansko kavo. Če imate svetilko z možnostjo nastavitve časa prižiga, jo nastavite, da sveti v času, ko se zunaj stemni. Enak učinek lahko dosežete s časovno vtičnico ali časovno uro.

Namig: Če uporabljate naprave za pametni dom, lahko prižige luči ali celo klimatske naprave upravljate na daljavo.

2. Prosite sosede in prijatelje za pomoč

Družinski člani, prijatelji ali celo sosedje, ki jim zaupate, lahko med vašo odsotnostjo poskrbijo, da bo vaš dom videti manj osamljen. Prosite jih, da občasno izpraznijo nabiralnik, dvignejo ali spustijo rolete, prižgejo luč v eni izmed sob, zalijejo rože ali vrt, na vašem dvorišču parkirajo avto in se sprehodijo okoli hiše.

Dom bo tako pritegnil manj pozornosti, vi pa boste mirnejši, saj vas bodo obiskovalci obvestili, če bodo opazili kaj nenavadnega.

3. Pospravite pripomočke, ki bi vlomilcem prišli prav

Šibka točka za vstop v domove so večinoma okna in vrata, ki jih vlomilci lahko odprejo z uporabo preprostih pripomočkov. Ob tem običajno nastane celo višja škoda kot zaradi ukradenih predmetov, saj poškodujejo rolete, fasado ali stene v notranjosti.

Pospravite lestev, kovinske palice in druge predmete, s katerimi bi si vlomilci olajšali delo ter jih rajši presenetite z namestitvijo naprav, ki jim bodo pokvarile načrte, kot so senzorji prižiganja luči v okolici hiše, varnostne kamere in alarmne naprave. Te je mogoče tudi začasno najeti, če bi jih namestili le za obdobje daljše odsotnosti.

4. Ključev ne puščajte na skritih mestih

Vlomilci poznajo vse trike in nobeno skrivno mesto ni dovolj varno, da ga ne bi preverili. Če ste se s sosedi ali prijatelji dogovorili, da bodo v času vaše odsotnosti obiskali vaš dom, jim ključe predajte osebno in jih ne puščajte v bližini doma.

5. Pazite na objave na družabnih omrežjih

O svojem odhodu ne razpravljajte v trgovini ali pri frizerju in na drugih javnih mestih. V zadnjih letih so odličen vir informacij tudi za vlomilce družbena omrežja.

Čeprav vas mika, da bi se vsem znancem pohvalili s fotografijo plaže, jo rajši pokažite le najbližjim prijateljem in sorodnikom. Za dodatno varnost upoštevajte še naslednje štiri nasvete.

Na Facebooku ne potrjujete svoje trenutne lokacije, saj Facebook lahko deli vašo novo lokacijo s Facebook prijatelji.

V nastavitvah zasebnosti na telefonu onemogočite prepoznavanje lokacije, mnoge aplikacije namreč prepoznajo, kje se nahajate in lahko ob vaši objavi na družbenih omrežjih lokacijo tudi delijo.

Preverite svoj Facebook profil in odstranite morebitne zasebne podatke o kraju bivanja.

Če je treba, na družbenih omrežjih oblikujte skupino bližnjih prijateljev, s katerimi boste delili fotografije.

6. Vrednejše predmete skrijte ali kupite sef

Najpogostejši plen vlomilcev sta nakit in denar, zato je najbolje, da za tovrstne dragocenosti med dopustom najamete sef v eni izmed bank. Izberete lahko večjo velikost sefa in tja pospravite tudi manjše elektronske naprave, kot so na primer tablični in prenosni računalnik ali fotoaparat. Sef v lastnem domu se vam bo obrestoval, če ste pogosto odsotni. A pazite, da zanj izberete manj izpostavljeno mesto.

7. Fotografirajte vrednejše predmete in si izpišite serijske številke

Če vas bodo okradli, bo policiji v veliko pomoč, če jim boste lahko ponudili več kot le seznam predmetov, ki jih pogrešate. Predvsem vrednejšim predmetom, kot so nakit, umetniška dela, elektronske naprave, kolesa in podobno namenite več pozornosti. Fotografirajte jih, zapišite si serijske številke, shranite račune.

8. Sklenite dobro zavarovanje

Eden izmed pomembnih ukrepov, s katerim lahko zaščitite svoje premoženje za primer vloma je tudi ustrezno zavarovanje. Zavarovanje hiše ali stanovanja ponuja možnost zavarovanja vlomne tatvine, zavarovanje pa lahko zajema tudi kritje škode, ki pri tem nastane, na primer razbito okensko steklo. Izbirate lahko različne oblike kritja, glede na to, kaj želite zavarovati, in za kakšno vsoto.

Pokličite policijo in pustite vse pri miru



Takoj ko odkrijete, da so v vaš dom vlomili, obvestite policijo s klicem na 113 ali na lokalno policijsko postajo. Do prihoda policije ne hodite po prostorih in ne premikajte predmetov. Poskusite se čim manj stvari ali površin dotikati, saj lahko s tem uničite sledi, ki bi omogočile nadaljnjo preiskavo. Policiji navedite vse odtujene predmete in predložite račune in fotografije, če jih imate. Če imate sklenjeno zavarovanje, ki vključuje kritje škode ob vlomni tatvini, obvestite tudi zavarovalnico.