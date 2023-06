Našli osumljenca za 16 vlomov v Piranu

V Piranu so policisti v maju in juniju obravnavali več vlomov v gostinske lokale, pisarne, hotelske sobe in dve stanovanjski hiši ter krajo denarja iz kovčkov motornih koles v garažni hiši.

V Piranu so policisti v maju in juniju obravnavali več vlomov v gostinske lokale, pisarne, hotelske sobe in dve stanovanjski hiši ter krajo denarja iz kovčkov motornih koles v garažni hiši. Foto: Getty Images

Za 16 vlomov Piranu v maju in juniju so policisti osumili 48-letnega domačina, ki je že bil obsojen zaradi podobnih dejanj. Prejšnji teden so mu odvzeli prostost, v nedeljo pa je preiskovalna sodnica okrožnega sodišča v Kopru odredila pripor. Med hišno preiskavo sicer niso našli ukradenih predmetov, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Na podlagi sledi, najdenih na krajih kaznivih dejanj, in dodatno zbranih obvestil so za navedena kazniva dejanja osumili 48-letnega domačina iz Pirana, storilca povratnika premoženjskih kaznivih dejanj. Prejšnji petek so mu odvzeli prostost.

Na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Kopru so izvedli preiskavo stanovanja in drugih prostorov, ki jih je osumljeni uporabljal. Ukradenih predmetov policisti niso našli, odkrili pa so predmete, ki so potrdili sum storitve kaznivih dejanj. V nedeljo so osumljenca privedli na zaslišanje pred preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Kopru, ki je nato zoper njega odredila pripor, so še sporočili s koprske policijske uprave.