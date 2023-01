Vlomili v gostinski lokal le sto metrov od policijske postaje

Neznanci so pretekli teden ponoči vdrli v gostinski lokal Trafika na Cigaletovi ulici v središču Ljubljane, le sto metrov stran od Policijske postaje Ljubljana Center. Odnesli so manjšo blagajno, gotovino in alkoholne pijače, ob tem pa skupaj z ukradenimi predmeti povzročili za okoli 2.500 evrov škode, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.