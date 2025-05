V sklopu sanacije strehe Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran so na muzejsko stavbo zgodaj zjutraj znova namestili kupolo. Z njo so nadomestili staro, ki je bila uničena v drugi svetovni vojni. Na piranski občini so za STA ob tem povedali, da so celoten projekt financirali sami. Stroške ocenjujejo na okrog 50 tisoč evrov.

Karmen Pines iz investicijskega urada piranske občine je pojasnila, da so se za vnovično namestitev kupole po desetletjih odločili, ker so se na tem mestu, kjer zdaj stoji, pred tem soočali s pogostim zamakanjem vode. Pred današnjo namestitvijo kupole je bil stolp muzeja prekrit z armirano betonsko ploščo.

Kot je še pojasnila Pines, so na občini ob odločitvi, da streho sanirajo, tehtali več možnosti. Čeprav bi bila najlažja rešitev preplastitev, so želeli palači vrniti nekdanjo podobo. Kot je povedala, je takšna kupola na vrhu palače že stala okrog leta 1905. "Na podlagi starih razglednic in fotografij smo se odločili za rekonstrukcijo te stare kupole in danes tukaj ponovno stoji," je povedala za STA.

Nova kupola iz hrastovega lesa z bakreno kritino

Jože Drešar, direktor podjetja Gnom, ki je izdelalo novo kupolo, je danes povedal, da je ta izdelana iz hrastovega lesa z bakreno kritino, njena izvedba pa je potekala od februarja. Ob tem je dodal, da je celoten projekt zahteval precej več časa. Ocenil je, da so dela vključno s projektiranjem potekala približno dve leti.

Kupola, ki je bila nekdaj del arhitekturne zasnove muzeja, je na vogalnem stolpu Palače Gabrielli prvič stala že v 19. stoletju. V drugi svetovni vojni je bila poškodovana, zato so jo odstranili. Palačo so med letoma 1849 in 1851 zgradili po načrtih arhitekta Mattea Pertscha.

Piranska občina kupolo financirala sama

Na piranski občini so rekonstrukcijo in postavitev kupole financirali sami. Za to so odšteli okrog 50 tisoč evrov, kar vključuje tudi stroške izdelave konservatorskega načrta, usklajevanja s spomeniškim varstvom in vse projektne dokumentacije skupaj z izvedbo in današnjo montažo, je povedala Pines.

Namestitev trajala več ur

Konstrukcija meri pet metrov v širino in 2,5 metra v višino, tehta pa približno dve toni. Za njeno namestitev so potrebovali več ur, zaradi česar je zgodaj zjutraj v Piranu veljal tudi spremenjen prometni režim.