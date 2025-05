Osnovna sanacija stropa v centralnem laboratoriju Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je končana. V teku so že prej predvidene izboljšave, povezane z izboljšanjem delovnih pogojev zaradi dodatno vgrajenih analizatorjev, in sicer bodo na strop namestili akustične plošče za zmanjšanje hrupa, so za STA sporočili iz UKC Ljubljana.

V centralnem laboratoriju UKC Ljubljana se je 12. aprila zaradi obremenitve v delu stropa, kjer so izvajali vzdrževalna dela oz. manjšo nadgradnjo klimatskega sistema, povesila konstrukcija spuščenega stropa nad eno od laboratorijskih linij.

Obsežna sanacija poškodovane stropne konstrukcije

Sanacija je zajemala zaščito aparatur, postavitev odrov, odstranitev stropa, ojačitev stropne konstrukcije, torej zgostitev nosilcev in preverjanje nosilnih profilov ter testiranje stropne konstrukcije, in sicer testiranje ojačitev in meritve nosilnosti konstrukcije stropov in profilov. Izvedli so tudi čiščenje stropov, postavitev elektroinštalacij, svetil in hladilnih sistemov nazaj, čiščenje aparatur in čiščenje tal.

Sprejemanje vzorcev kljub obnovi poteka nemoteno

Sprejemanje vzorcev ves čas poteka v centralnem laboratoriju, organizacija sprejema pa se prilagaja, so še zapisali.

Stroški sanacije ocenjeni na od 30 tisoč do 50 tisoč evrov

Iz UKC so danes sporočili še, da bodo celotni stroški sanacije znani v kratkem. Pomočnik generalnega direktorja UKC Ljubljana za investicije in upravljanje premoženja Jure Dolinar je nekaj dni po dogodku ocenil, da bo sanacija stala od 30 tisoč do 50 tisoč evrov.