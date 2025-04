V centralnem laboratoriju Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana imajo trenutno večje tehnične težave. Zaradi tega lahko prihaja do podaljšanja pri obravnavah v urgentnem centru, so sporočili iz UKC Ljubljana. Težave sicer že odpravljajo.

V UKC Ljubljana paciente tudi prosijo, da se, če je to mogoče, usmerijo v druge urgentne centre, so še navedli in prosili za razumevanje.