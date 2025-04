Eden od makedonskih bolnikov končal zdravljenje v UKC Ljubljana

V nedeljo so iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana odpustili enega od dveh bolnikov, ki so ju na zdravljenje sprejeli po marčevskem požaru v nočnem klubu v Severni Makedoniji, poroča makedonska tiskovna agencija Mia. Po neuradnih informacijah se je bolniku stanje izboljšalo in se je lahko vrnil v državo, kjer živi in dela. Medtem je makedonski minister za zdravje sporočil, da je na zdravljenju v Litvi umrl 29-letni moški, številno smrtnih žrtev požara pa je s tem naraslo na 61.