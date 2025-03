Trenutek katastrofe, ko so bežali iz goreče diskoteke #video

Kaotični prizori v videoposnetku prikazujejo trenutke po izbruhu požara in obiskovalce, ki poskušajo zapustiti diskoteko. Množica prestrašenih gostov drvi po stopnicah navzdol, mnogi kričijo, ko poskušajo priti do edinega izhoda, iz stavbe se vije gost dim.

Kasneje so ugotovili, da so bila stranska vrata zaklenjena, na oknih pa so bile rešetke, zaradi česar je bila evakuacija še težja.

V požaru je umrlo 59 ljudi, več kot 150 ljudi je bilo ranjenih, več deset jih je v kritičnem stanju.

Požar se je zaradi pirotehnike, ki so jo uporabljali med koncertom, razširil izredno hitro:

#BREAKING A nightclub fire in Kocani, Macedonia, killed 59 and left 160 critical.



Corruption enabled the unsafe venue.



Survivors are in hospitals across Europe. pic.twitter.com/ueZL7G9zFi — War Intel (@warintel4u) March 18, 2025

"Macedonia del Norte" es TENDENCIA por el incendio en la discoteca "Pulse" de Kocani, Macedonia del Norte, que cobró al menos 59 vidas y dejó más de 100 heridos. ⁣

pic.twitter.com/sD9PD8n3SU pic.twitter.com/XEXlfSyaQL — ¿Por qué es TENDENCIA México? (@tendenciamexic) March 17, 2025

Zapirajo diskoteke

Tiskovna predstavnica vlade Marija Miteva je v sredo sporočila, da so od 22 diskotek z licenco zaprli tri, ker niso izpolnjevale pogojev za delovanje.

Dodala je, da trenutno poteka nadzor še v devetih diskotekah, ki so prejele licenco. "Trem bomo licenco odvzeli in izrekli najvišje kazni. Po opravljenem preverjanju tistih z licenco bomo nadzore opravili še pri vseh, ki licence nimajo in so do zdaj nemoteno delovale," je še sporočila Miteva.