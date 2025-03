Identificirali vse žrtve smrtonosnega požara v Severni Makedoniji

Proti Severni Makedoniji je danes poletelo letalo Slovenske vojske, s katerim so na zdravljenje v mariborski univerzitetni klinični center popoldne prepeljali še dva poškodovana s hudimi opeklinami, ki sta jih utrpela v požaru v nočnem klubu v mestu Kočani. V ponedeljek zvečer sta v UKC Ljubljana prispela dva poškodovana, ki sta življenjsko ogrožena. V Severni Makedoniji so medtem identificirali vseh 59 smrtnih žrtev nedeljskega požara, je sporočil makedonski notranji minister Panče Toškovski. Dodal je, da je bilo poškodovanih 196 ljudi, med njimi 20 mladoletnih. V makedonskih bolnišnicah se jih trenutno zdravi 93, v tujini pa 80, poroča makedonska tiskovna agencija Makfax.

Dva pacienta s hudimi opeklinami, ki so ju iz Severne Makedonije v Slovenijo na brniško letališče prepeljali v ponedeljek zvečer, se zdravita v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Oba sta življenjsko ogrožena. "Delamo vse in se maksimalno trudimo, da bi ju ozdravili," je danes v izjavi za medije poudarila intenzivistka kliničnega centra Adela Stecher. Dolžina zdravljenja obeh bolnikov je nepredvidljiva.

"Gre za kritične opekline s prizadetostjo dihal in multiorgansko celotnega sistema," je danes v izjavi pojasnil predstojnik kliničnega oddelka za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline na UKC Ljubljana Klemen Rogelj. Poškodovanca so ob prihodu umetno ventilirali, oskrbeli vse opeklinske rane in opravili potrebne posege, nato pa nadaljevali intenzivno zdravljenje.

Rogelj je napovedal, da bosta bolnika potrebovala kirurško zdravljenje v več fazah, gotovo pa bosta utrpela dolgoročne posledice. "Dokler se poškodbe kože in dihal ne zacelijo, je vedno možnost zapletov," je dodal.

"Gre za bolnika z večorganskimi odpovedmi," je dejala Adela Stecher z oddelka za intenzivno terapijo operativnih strok na UKC Ljubljana. Pojasnila je, da morajo bolnikoma zagotoviti dovolj analgezije in sedacije, torej umirjanja. Dodala je, da jima osebje zagotavlja 24-urno oskrbo, saj sodita v intenzivno terapijo tretje stopnje.

Otežen transport poškodovanih zaradi višine

Pot, ki sta ju z letalom Slovenske vojske opravila iz Severne Makedonije, je bila naporna, je še pojasnila, saj je na višini težko vzdrževati vse življenjske funkcije in bolnika predihavati s kisikom.

Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug, ki se je v izjavi zahvalil osebju na oddelku, je danes dejal, da so pripravljeni sprejeti več bolnikov, vendar že dva vplivata na delovanje klinike. Naslednji teden so namreč želeli povečati kapacitete oddelka za opekline, vendar se to ne bo zgodilo zaradi sprejema poškodovancev. Vsak od njiju potrebuje približno 15 oskrbovalcev na dan.

Po požaru v nočnem klubu v Severni Makedoniji, v katerem je v nedeljo umrlo 59 ljudi, poškodovanih pa je 196, bo Slovenija na zdravljenje sprejela štiri poškodovane s hudimi opeklinami, je v ponedeljek na dopisni seji sklenila vlada. Celotna vrednost pomoči Slovenije Severni Makedoniji po tragediji v Kočanih znaša do 550 tisoč evrov.

Zaslišali že več kot 70 prič

Iz centra za krizno upravljanje so medtem sporočili, da bodo pogrebi žrtev v različnih krajih po državi potekali v četrtek. Največ žrtev je bilo sicer iz Kočanov, pa tudi iz Skopja, Štipa in Makedonske Kamenice.

Minister Toškovski je na novinarski konferenci v Skopju še povedal, da so glede požara, ki se je v polnem klubu med koncertom razširil samo v nekaj minutah, zaslišali že 71 prič, da bi razjasnili tragedijo, zaradi katere so v državi razglasil sedemdnevno žalovanje.

Sprva so sporočili, da je preiskovalni sodnik 14 osumljenim za tragedijo danes odredil 48-urni preiskovalni pripor, kasneje pa je minister še povedal, da so v okviru preiskave pridržali še dva osumljenca.

Med 14 priprtimi sta tudi nekdanji gospodarski minister Kreshnik Bekteshi in nekdanja državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Razmena Čekić-Đurović.

Toškovski je še povedal, da so med preiskavami pri dveh osebah z ministrstva za gospodarstvo zasegli tehnično opremo, dokumentacijo in orožje. Preiskavo so izvedli tudi pri odgovornih v nočnem klubu in v mestni hiši.

Za zagotovitev popolnoma neodvisne in učinkovite preiskave pa so vodstvo lokalne policije v Štipu in Kočanih zamenjali s policisti iz Skopja, je dodal. Poudaril je, da s tem ne prejudicirajo nikogaršnje krivde, temveč želijo zagotoviti, da bo preiskava potekala brez pritiskov, sumničenj ali neupravičenih vplivov, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.