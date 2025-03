Južnokorejska bojna letala so v četrtek zjutraj med vojaškimi vajami na napačnem kraju odvrgla osem bomb, ki so pristale v mestu Pocheon, število ranjenih v incidentu pa je naraslo na 29, so danes sporočile oblasti v Južni Koreji. Vzrok za incident, zaradi katerega so začasno prizemljili večino bojnih letal, še preiskujejo.