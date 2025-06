Pregled dneva:



7.45 Rusija z droni napadla Ukrajino

V ruskem napadu na mesto Odesa je bil ubit 59-letni moški, še štiri osebe so bile ranjene, je na Telegramu sporočil guverner regije Oleg Kiper. "Nastala je tudi škoda na civilni infrastrukturi. (...) Rusi so zadeli porodnišnico, oddelek nujne medicinske pomoči in stanovanjske stavbe," je še opozoril in dodal, da so porodnišnico pravočasno evakuirali.

Foto: omrežje X/@clashreport

A Ka-27 with the State Emergency Service of Ukraine picks up water from a lake in the Ukrainian capital of Kyiv, as firefighting efforts continue across the city after last night’s large-scale drone attack by Russia. pic.twitter.com/BVClHoKVPd