Madžarski premier Viktor Orban je v intervjuju za francoski informativni kanal LCI izjavil, da Rusija trenutno ne predstavlja resne vojaške grožnje za države članice Nata. Po njegovem mnenju so strahovi pred ruskim napadom neutemeljeni, saj Rusija ne more premagati niti Ukrajine, zato ne more ogroziti celotnega zahodnega sveta.

Orban je v intervjuju poudaril, da je vojna v Ukrajini že v tretjem letu in da so ruske zmogljivosti omejene. Po njegovem mnenju je verjetnost, da bi Rusija napadla članico Nata, izjemno majhna.

Madžarski premier je dodal, da je treba najprej doseči prekinitev ognja, nato pa se osredotočiti na mirovne pogovore med Rusijo in ZDA, saj meni, da Ukrajina in Evropa ne moreta doseči dogovora z Rusijo. Poleg tega je ponovno izrazil nasprotovanje vključitvi Ukrajine v EU in Nato, saj to ni v interesu Madžarske.

Putina bi sprejel z odprtimi rokami

Dejal je tudi, da bi bil pripravljen sprejeti ruskega predsednika Vladimirja Putina v Budimpešti, če bi ta želel obiskati Madžarsko. "Če Putin želi priti, ga bomo sprejeli z odprtimi rokami," je dejal.

Madžarska že od začetka ruske invazije na Ukrajino zavrača vojaško pomoč Ukrajini in se upira večji vključitvi v konflikt. Orban redno kritizira sankcije proti Rusiji in meni, da škodujejo evropskemu gospodarstvu, vključno z madžarskim.