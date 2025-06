To je človek, ki ga Vladimir Putin želi dobiti za vsako ceno

Artem Timofijev naj bi najel tovornjake, ki so potem na skrivaj pripeljali drone blizu ruskih vojaških letališč. To akcijo so Ukrajinci poimenovali Pajkova mreža.

Nekdanji DJ, ki se preseli v Rusijo

Kot piše britanski medij Metro, je Timofijev star 37 let in je nekdanji DJ. Pred leti je v Ukrajini protestiral proti nekdanjemu proruskemu predsedniku Viktorju Janukoviču in bil del gibanja Evromajdan.

Russian media published a photo of the suspected organizer of the airfield drone attacks, claiming he’s Ukrainian. 37-year-old Artem Tymofieiev allegedly owned the trucks used to launch the drones.



Russian Telegram channels report that a nationwide alert has been issued for him… pic.twitter.com/yo3aPiAzDW — KyivPost (@KyivPost) June 2, 2025

Pred nekaj leti se je preselil v Rusijo, v regijo Čeljabinsk. Timofijev je po poročanju Metroja ustanovil špeditersko podjetje, medtem ko je njegova žena delala kot tetovatorka in avtorica erotične literature.

Drone neopazno pripeljejo do letališča

Ker tovornjaki v Rusiji pogosto prevozijo dolge razdalje, da bi dostavili tovor na svoje destinacije, je bilo špeditersko podjetje odlična krinka.

Droni so bili tako neopazno prepeljani na letalsko oporišče Olenja v Murmansku, približno 3.219 kilometrov od Čeljabinska, na letališče Belaja v Irkutsku, približno 2.736 kilometrov stran, in na letališki bazi Djagiljev in Ivanov, obe oddaljeni približno 1.609 kilometrov.

Vozniki tovornjakov naj ne bi vedeli, kaj prevažajo

Po poročanju francoskega medija CNews je Timofijev najel štiri voznike tovornjakov. Rusi so vse že aretirali. Eden naj bi izjavil, da je prevažal mobilne lesene hiše in ni vedel, kaj je ostalo v kesonu tovornjaka. Tudi drugi vozniki trdijo, da niso vedeli za dejanski namen svojega tovora.

Posnetek napada na ruske strateške bombnike Foto: Posnetek zaslona

Ukrajina je že prej v Rusijo tihotapila mobilne lesene hiše v velikosti in formatu ladijskih zabojnikov, ki jih je mogoče prevažati na tovornjakih, ne da bi jih ruske oblasti opazile. Kot kažejo fotografije, ki so jih objavili ukrajinski mediji, je tajna služba nato drone skrila pod strehe hiš.

Timofijev je najverjetneje že pobegnil iz Rusije

Timofijeva naj bi v Rusiji nazadnje videli prejšnji teden. Za njim je zdaj razpisana tiralica, vendar so ruske možnosti, da ga ujamejo, verjetno majhne.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da so se "naši ljudje na dan operacije umaknili z ruskega ozemlja in so zdaj na varnem, prav tako tisti, ki so nam pomagali". Zelenski ob tem ni navedel nobenih nadaljnjih podrobnosti, piše nemški medij t-online.

Napadi na ruska vojaška letališča

Kot je znano, se je 1. junija na vsaj štirih letališčih v Rusiji zgodila serija napadov na ruska letala. Po navedbah Ukrajine je šlo za operacijo ukrajinske varnostne službe, v kateri je bilo hudo poškodovanih več ruskih letal, vključno s strateškimi bombniki.