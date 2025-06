Moskva se je oglasila po ukrajinskem napadu na Krimski most

Moskva je danes potrdila, da je Ukrajina v torek napadla Krimski most, ki Rusijo povezuje s polotokom Krim, vendar trdi, da napad ni povzročil nobene škode. Ukrajinska varnostna služba SBU je v torek prevzela odgovornost za nov napad na Krimski most, ki je bil od začetka ruske invazije na Ukrajino že večkrat tarča napadov.

14.27 Moskva: Ukrajinski napad na Krimski most ni povzročil škode

Ukrajinska varnostna služba SBU je v torek na Telegramu objavila, da so minirali enega od podvodnih stebrov mostu. Ob tem je objavila posnetek eksplozije in navedla, da je most močno poškodovan.

"Res se je zgodila eksplozija," je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, a obenem zanikal, da bi nastala škoda. "Nič ni bilo poškodovano. Most deluje," je pojasnil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Ukrajina je 19-kilometrski most čez Kerško ožino napadla že večkrat, odkar je Rusija februarja 2022 začela vojaško ofenzivo proti sosednji državi.

Zadnji napad na cestni in železniški most, ki ga je Rusija začela graditi kmalu po zasedbi ukrajinskega polotoka leta 2014, je julija 2023 terjal dve smrtni žrtvi. Ukrajina trdi, da se most uporablja za premike ruskih čet in vojaške opreme, zaradi česar je legitimna tarča.

Ruska vojska je medtem danes poročala o novih uspehih na terenu. Kot je na Telegramu sporočilo obrambno ministrstvo, so ruske sile prevzele nadzor nad vasjo Kindrativka v ukrajinski regiji Sumi, približno tri kilometre od ruske meje.

Po poročanju AFP gre za zadnjo v nizu osvojenih vasi, s čimer si Rusija prizadeva vzpostaviti tako imenovano varnostno območje znotraj ukrajinskega ozemlja.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prejšnji mesec opozoril, da Moskva ob meji zbira približno 50 tisoč vojakov za novo ofenzivo v ukrajinski regiji Sumi.

Po navedbah ukrajinskih oblasti so bili v ruskem raketnem napadu na Sumi v torek ubiti štirje ljudje, 30 pa ranjenih. Danes zjutraj pa je bila v ruskih napadih z droni na mesto, od koder je bilo slišati več eksplozij, ranjena ena oseba, poročajo ukrajinski mediji.