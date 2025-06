Oče Elona Muska je v Moskvi: ima sporočilo za sina in Trumpa

Errol Musk, oče tehnološkega multmilijarderja Elona Muska, je v Moskvi, kjer se udeležuje prokremeljskega dogodka, ki ga gosti skrajno desničarski ideolog Aleksander Dugin. Iz Moskve ima Musk starejši tudi sporočilo za svojega sina in ameriškega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Svetuje jima, da zakopljeta bojne sekire in se pobotata.

Errol Musk, oče Elona Muska, je prispel v Moskvo, da bi se udeležil Foruma prihodnosti 2050, prokremeljskega dogodka, ki bo potekal 9. in 10. junija, je v nedeljo poročal ruski časopis Kommersant. Prokremeljski dogodek bo gostil Carigradski inštitut, vodil pa ga bo skrajno desničarski ruski ideolog Aleksander Dugin.

"Rusi so med najinteligentnejšimi ljudmi na planetu"

"Komaj čakam, da se srečam z vsemi. Kolikor vem, so Rusi med najinteligentnejšimi ljudmi na planetu. Neumno bi bilo, če jih ne bi vprašali za mnenje o vseh mogočih vprašanjih," je po poročanju ruske državne tiskovne agencije Tass dejal 79-letni Errol Musk.

Errol Musk, nekdanji južnoafriški poslovnež in politik, je v aprilskem intervjuju za BBC Rusija javno pohvalil ruskega predsednika Vladimirja Putina, ga označil za močnega voditelja in dejal, da bi bilo neumno, če Putina ne bi občudovali.

Na dogodku bo tudi Putinov prvi diplomat

Po poročanju Kommersanta so med predvidenimi govorniki ruski zunanji minister Sergej Lavrov, ruski oligarh Konstantin Malofejev in voditeljica državne televizije Jekaterina Andrejeva.

Dogodek, ki se ga udeležuje Errol Musk in bo v Moskvi potekal danes in v torek, bo po poročanju medijev vodil ruski nacionalistični filozof Aleksander Dugin, ki so mu nekateri nadeli vzdevek Putinovi možgani. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Med paneli foruma so po pisanju ukrajinskega medija Kyiv Independent tudi pogovori z naslovoma Rusko vesolje: dirka za Mars ter Bitka za srca in misli: ideologija suverene Rusije.

Errol Musk: Sinove izjave so bile napaka

Errol Musk je v Moskvi za ruske medije komentiral tudi nedavne javne in odmevne spore med njegovim sinom in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom.

Kot piše ameriški medij Newsweek, ki se sklicuje na ruski nacionalni dnevnik Izvestja, je Musk starejši ruskim medijem povedal, da so bile sinove izjave napaka.

Musk starejši prepričan, da se bo sin pobotal s Trumpom

"Pet mesecev so bili pod neverjetnim stresom. Dajte jim malo miru," je dejal Errol Musk. "Morali so se znebiti opozicije, poskusiti vzpostaviti normalnost, se osredotočiti na običajne zadeve in tako naprej. So izčrpani in napeti, zato kaj takega ni nenavadno."

Musk starejše tudi verjame, da bosta njegov sin in Trump kmalu zgladila spore.