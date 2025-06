Nekdanji vodja urada za vlado učinkovitost (Doge) Elon Musk naj bi se aprila v Beli hiši fizično spopadel s finančnim ministrom ZDA Scottom Bessentom, poročajo ameriški mediji, ki so doslej navajali le, da sta se glasno sporekla in drug drugemu namenjala kletvice.

Po prepiru v Ovalni pisarni Bele hiše pred predsednikom ZDA Donaldom Trumpom glede imenovanj na položaje naj bi se spor med Muskom in Bessentom prenesel na hodnik Bele hiše, kjer je minister milijarderju stopil na žulj z izjavo, da je Doge izguba časa, Musk pa navaden prevarant.

Musk naj bi se potem zagnal v Bessenta in ga skušal podreti na tla, minister pa naj bi ga mahnil nazaj. Pristopili naj bi prisotni na hodniku in ju ločili, Muska pa naj bi potem v spremstvu varnostnikov pospremili iz Bele hiše. Trump naj bi se postavil na stran Bessenta.

Sta se Musk in Trump zapletla v oster besedni dvoboj?

Ameriški analitiki ocenjujejo, da bo iz Bele hiše prihajalo še več podobnih negativnih informacij o Musku, ki se je s Trumpom zapletel v oster besedni dvoboj. Spor se je začel zaradi proračunskega zakona, za katerega Musk pravi, da bo državo pahnil v recesijo, nato pa prerasel v še bolj ostrega in osebnega.

Musk naj bi se počasi zavedel, da ne more zmagati, ker se bodo republikanci vedno postavili na stran Trumpa, ki mu je sam pomagal do izvolitve na položaj z več kot 200 milijoni dolarjev (175 milijoni evrov) donacij.

Musk na slovesnost prišel z modrico

Marca so mediji poročali, da se je Musk na sestanku kabineta znesel nad državnim sekretarjem Marcom Rubiem, ker ni zmanjšal števila zaposlenih v State Departmentu, do vodje Trumpovega kabineta Susie Wiles pa naj bi se milijarder obnašal kot do tajnice.

Trump se je 30. maja v Ovalni pisarni uradno poslovil od Muska ter ga večkrat pohvalil. Musk je prišel na slovesnost z modrico na očesu, za katero je dejal, da je posledica sinovega udarca.