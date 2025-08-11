Gal Malavašič Šurca je bil med desetletniki na stopničkah neuradnega svetovnega prvenstva za mlade kolesarje v Ängelholmu na Švedskem.

Švicarski Velosolutions je v Ängelholmu na Švedskem organiziral neuradno svetovno prvenstvo na pumptrackih za mlade BMX-kolesarje do 17 let. Moderna grbinasta proga, ki je dolga kar 200 metrov in velja za enega najmodernejših objektov te vrste, je gostila okrog 120 kolesarjev in kolesark z vsega sveta (prisotnih okrog 23 držav). Še posebej številčna in ambiciozna je bila zasedba iz Kitajske, ki je na Švedskem trenirala že tri tedne pred tekmovanjem. Poleg Evropejcev so bili na štartu tudi kolesarji iz ZDA, Mehike, Čila, Južne Afrike in podobno.

Foto: ŠKD Super Potencial

Med desetletniki na vrhu Francoz, Kitajec in Slovenec

Slovenske barve je v kategoriji fantov do deset let zastopal Vrhničan Gal Malavašič Šurca (ŠKD Super Potencial). Eden najobetavnejših kolesarjev v tej disciplini BMX se je med deseterico desetletnikov zelo izkazal, saj se je po dveh kvalifikacijskih vožnjah takoj zavihtel med najboljše in se zanesljivo prebil v polfinale. Tam je nato izpadel, v vožnji za tretje mesto pa je ugnal kitajskega tekmeca in dirko končal kot tretji. Pred Gala sta se uvrstila Francoz Pierre Velghe (prepričljivo najboljši celotno tekmovanje) in Kitajec Pengxu Xie.

Svetovno prvenstvo v disciplini pumptrack bo potekalo septembra v Montheyju, tja pa se je med Slovenci že uvrstil Nejc Heric.

Foto: ŠKD Super Potencial

Foto: ŠKD Super Potencial