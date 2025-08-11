Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Gal Malavašič Šurca pumptrack BMX

Pump Track World Youth Challenge 2025

Stopničke za slovenski BMX v Skandinaviji, najbolj ambiciozna pa zasedba iz Kitajske

pumptrack Švedska | Zmagovalci kategorije desetletnikov. Tretje mesto je osvojil Gal Malavašič Šurca z Vrhnike. | Foto ŠKD Super Potencial

Zmagovalci kategorije desetletnikov. Tretje mesto je osvojil Gal Malavašič Šurca z Vrhnike.

Foto: ŠKD Super Potencial

Gal Malavašič Šurca je bil med desetletniki na stopničkah neuradnega svetovnega prvenstva za mlade kolesarje v Ängelholmu na Švedskem.

BMX Race Verona
Sportal Kako dolgo še in kje so razlogi? Atraktivni olimpijski šport, ki v Sloveniji še životari.

Švicarski Velosolutions je v Ängelholmu na Švedskem organiziral neuradno svetovno prvenstvo na pumptrackih za mlade BMX-kolesarje do 17 let. Moderna grbinasta proga, ki je dolga kar 200 metrov in velja za enega najmodernejših objektov te vrste, je gostila okrog 120 kolesarjev in kolesark z vsega sveta (prisotnih okrog 23 držav). Še posebej številčna in ambiciozna je bila zasedba iz Kitajske, ki je na Švedskem trenirala že tri tedne pred tekmovanjem. Poleg Evropejcev so bili na štartu tudi kolesarji iz ZDA, Mehike, Čila, Južne Afrike in podobno.

pumptrack Švedska | Foto: ŠKD Super Potencial Foto: ŠKD Super Potencial

Med desetletniki na vrhu Francoz, Kitajec in Slovenec

Slovenske barve je v kategoriji fantov do deset let zastopal Vrhničan Gal Malavašič Šurca (ŠKD Super Potencial). Eden najobetavnejših kolesarjev v tej disciplini BMX se je med deseterico desetletnikov zelo izkazal, saj se je po dveh kvalifikacijskih vožnjah takoj zavihtel med najboljše in se zanesljivo prebil v polfinale. Tam je nato izpadel, v vožnji za tretje mesto pa je ugnal kitajskega tekmeca in dirko končal kot tretji. Pred Gala sta se uvrstila Francoz Pierre Velghe (prepričljivo najboljši celotno tekmovanje) in Kitajec Pengxu Xie.  

Svetovno prvenstvo v disciplini pumptrack bo potekalo septembra v Montheyju, tja pa se je med Slovenci že uvrstil Nejc Heric.

Pumptrack Heric
Sportal Podvig slovenskega kolesarja: uvrstil se je na svetovno prvenstvo v pumptracku

pumptrack Švedska | Foto: ŠKD Super Potencial Foto: ŠKD Super Potencial

pumptrack Švedska | Foto: ŠKD Super Potencial Foto: ŠKD Super Potencial

Gal Malavašič Šurca pumptrack BMX
