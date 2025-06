19-letni Nejc Heric bo jeseni prvič nastopil na svetovnem prvenstvu v pumptracku, ki bo septembra v švicarskem Montheyju. Foto: Sebastjan Heric Po uvodni dirki slovenskega pokala v pumptracku, ki je v organizaciji ŠKD Super Potencial potekalana Vrhniki, so se štirje reprezentati s podporo kolesarske zveze Slovenije udeležili kvalifikacijske dirke za svetovno prvenstvo.

V Košicah na Slovaškem so med fanti v razredu Elite (17+) vozili Nejc Heric, Gaj Gorza, Luka Barut in Jan Manfredo. Potegovali so se za eno izmed prvih štirih mest, ki so zagotavljala uvrstitev na svetovno prvenstvo v Švici. V konkurenci je bil med drugimi tudi svetovni podprvak v pumptracku, Italijan Mattia Costerman.

Pet prvimi petimi pol sekunde razlike

Že po kvalifikacijah je bilo jasno, da se bo med Slovenci za preboj na svetovno prvenstvo tokrat boril predvsem Heric. V kvalifikacijah je postavil sedmi najhitrejši čas na progi, ki so jo najboljši prevozili v dobrih 17 sekundah. Heric se je nato prebil prek prvega izločilnega dvoboja v najhitrejšo osmerico, tam pa je za preboj med prve štiri moral priznati premoč pozneje najhitrejšemu Poljaku Brajanu Nowaku. Heric je prav v četrtfinalu postavil svoj najboljši čas dneva, ki je bil v tej fazi tekmovanja pol sekunde počasnejši od vodilnega kolesarja. To je Ljubljančanu zagotovilo končno peto mesto in ker je eden izmed štirih najhitrejših že imel vozovnico za švicarsko svetovno prvenstvo, se je tja uvrstil tudi Heric.

Barut je slovaško dirko končal na dvanajstem, Gorza na trinajstem, Manfredo pa na osemnajstem mestu.

Foto: Sebastjan Heric Slovenska zasedba z dirke na Slovaškem. Foto: Sebastjan Heric