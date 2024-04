Nemcema dirka BMX v Ljubljani

Najprestižnejša nedeljska zmaga na tekmovanju je v kategoriji članov pripadla nemškemu reprezentantu Schaubu, drugi Webster pa se je izkazal tudi že na sobotni dirki nad 17 let, kjer je bil najboljši. Schaub je bil nepremagljiv in je dobil vse tri vožnje dneva ter tako prvič slavil v Ljubljani.

Na sobotni dirki najmlajših tekmovalcev so Slovenci zabeležili tri zmage. Feliks Benedik je bil najboljši med amaterji v starosti 10–12 let, Dominik Belna v skupini 7–9 let ter Brina Frank v skupini do 6 let. V nedeljo je Gaj Gorza slavil na dirki moških nad 17 let, dve zmagi v dveh dneh pa so zabeležili Jošt Ložar v kategoriji 13–14 let, Maj Nanut v kategoriji 11–12 let in Aleksandar Gajić v kategoriji 9–10 let.

Dirka v Ljubljani sicer sodi v program mednarodnih dirk serije Dr. Auer BMX Alpe-Adria. Glavni motiv za kolesarje so bile točke za lestvico Mednarodne kolesarske zveze. Te namreč štejejo v kvalifikacijsko kvoto za nastop na olimpijskih igrah. Dogodek je v slovensko prestolnico privabil tekmovalce iz sosednjih Avstrije, Italije in Madžarske, pa tudi Nemčije in Slovaške ter celotno slovensko BMX-sceno.

Regijski pokal in z njim tudi slovenski se bosta nadaljevala maja v Mariboru, vrhunec sezone pa bo olimpijska dirka v Parizu.