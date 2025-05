Konec tedna se bo v Mariboru začel slovenski pokal v BMX Race, konec meseca pa na Vrhniki tudi slovenski pokal Pumpaj Slovenija – Telekom Slovenije na pumptrackih. Večina tekmovalcev in tekmovalk je letos pripravljenost že pilila na dirkah italijanskega in tudi evropskega pokala BMX Race.

Foto: Gregor Pavšič V Sloveniji sta za BMX Race le dva objekta, in sicer v Ljubljani in Mariboru. V Mariboru bosta konec tedna na sporedu dirki za slovenski pokal in tudi pokal Alpe Adria, junija sledi v Ljubljani naprej dirka za državno prvenstvo, ki bo zaprtega tipa le za slovenske tekmovalce, nato pa še dve dirki za slovenski pokal in pokal Alpe Adria.

Koledar pokala BMX Race v Sloveniji:

10. 5. 2025 Alpe Adria BMX Cup Maribor 1 (ŠKD BSX Racing Team Maribor)

11. 5. 2025 Alpe Adria BMX Cup Maribor 2 (ŠKD BSX Racing Team Maribor)

15. 6. 2025 DP Ljubljana (KD Rajd)

21. 6. 2025 Ljubljana (KD Rajd)

22. 6. 2025 Ljubljana (KD Rajd)

V Italiji so letos izpeljali štiri tekme pokala (dve prireditvi), kjer so zaradi bližine večine prog redni gosti tudi slovenski tekmovalci. Foto: Gregor Pavšič

Aleksandar Gajić (KD Rajd) je letos na dirkah italijanskega pokala najhitrejši do 11 let, v tem razredu je bil tudi finalist dirke evropskega pokala v Veroni. Foto: Gregor Pavšič

Letos so se slovenski tekmovalci že podali na tekmovanja v tujino, in sicer predvsem na tekme italijanskega pokala (San Giovani Lupatoto, Rivignano) in tudi evropskega pokala (Verona, Zolder). V italijanskem pokalu je bil med fanti do 11 let z zmagami prepričljiv Aleksandar Gajić (KD Rajd), med fanti do deset let pa je bil redni udeleženec final tudi Gal Malavašič Šurca (ŠKD Super Potencial). Na drugi prireditvi v Rivignanu se je med desetletniki v finale prebil še Nejc Sever (KK Črn trn). Šurca je bil dvakrat drugi, Sever enkrat sedmi. V razredu do 13 let je bil tam drugi tudi Maj Nanut (KD Rajd). Med cruiserji je bil finalist letos tudi že Peter Dovžak (KK Črn trn).

Gal Malavšič Šurca (ŠKD Super Potencial) je bil med fanti do deset let tudi finalist dirke za evropski pokal v Veroni. Foto: Gregor Pavšič Na dirki Evropskega pokala v Veroni je bil Šurca v finalu osmi, Gajić osmi in šesti, Nanut pa med fanti do 13 let šesti in četrti. Blizu finala v Veroni je bila med mladinkami tudi Katja Stupar (Bikehanic Lumar), ki je bila v Zolderju enkrat deveta (v finale gre osmerica), drugič pa je finale izgubila po težjem padcu.

Konkurenca na dirkah evropskega pokala je izjemno številčna. V Veroni je skupno nastopilo več kot 1.200 tekmovalcev, v posameznih starostnih kategorijah pa tudi po več kot 130 tekmovalcev. V Veroni je skupno nastopilo 21 Slovencev in Slovenk, v Zolderju pa devet. Tam se našim predstavnikom v finala ni uspelo uvrstiti.

Rezultati - slovenski pokal BMX Race 2024

11–12 let: 1. Maj Nanut (KD Rajd), 2. Nik Pećanac (BSX Maribor), 3. Oto Heinrih (BSX Maribor) …

13–14 let: 1. Jošt Ložar (Bikehanic Lumar), 2. Tine Dovžak (KK Črn trn), 3. Tim Pećanac (BSX Maribor) …

15–16 let: 1. Paco Rui Samsa (KD Rajd), 2. Mila Prešeren (KD Rajd), 3. Mak Breznik Falk (KD Rajd) …

17+: 1. Gaj Gorza (TBP Lenart), 2. Nejc Heric (Bikehanic Lumar), 3. Gal Palčnik (BSX Maribor)

Cruiser 30+: 1. Peter Dovžak (KK Črn trn), 2. Kristjan Kocmut (BSX Maribor), 3. Carlo Valencia Gonzales (BSX Maribor) …

Klubi: 1. KD Rajd Ljubljana, 2. KK Črn trn, 3. BSX Maribor

Državni prvaki v BMX race v letu 2024 so postali:

13 in 14 let – Jošt Ložar (Bikehanic – Lumar)

15 in 16 let – Mak Breznik Falk (Bikehanic – Lumar)

17+ – Gaj Gorza (TBP Lenart)

Cruiser 30+ – Peter Dovžak (KK Črn trn)

Dekleta so zaradi majhne udeležbe tekmovala s skupino mlajših fantov, a vseeno so državne prvakinje postale tudi Neja Heric (Rajd Ljubljana), Ana Heinrih (BSX Racing Team) in Katja Stupar (Bikehanic – Lumar).

BMX-proga v Mariboru bo konec tedna gostila uvod pokala Alpe Adria. Foto: Gregor Pavšič

Slovenski pokal na pumptrackih se konec maja začne na Vrhniki. Foto: Jure Gasparič

Dirke na petih pumptrackih: uvod pokala na Vrhniki, DP v Odrancih

Slovenski pokal Pumpaj Slovenija – Telekom Slovenije se bo tudi letos začel konec maja na Vrhniki, preostale prireditve pa sledijo po koncu poletja. Dirka za državno prvenstvo bo letos na pumptracku v Odrancih. Novosti je tudi tekma v Grosuplju.

Koledar 2025:

31. maj 2025 – Vrhnika (ŠKD Super Potencial in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika)

31. avgust 2025 – Zagorje ob Savi (KK Zagorska dolina)

27. september 2025 – Odranci, državno prvenstvo (KK Bula)

18. oktober 2025 – Grosuplje (KD Grosuplje)

25. oktober 2025 – Šempeter pri Gorici (KD Deš fleš)

Glavni novosti v tekmovanju sta dve. Z izjemo državnega prvenstva tekmovanja ne bodo več potekala na izpadanje. Tekmovalci bodo odpeljali tri vožnje, za končno razvrstitev pa bo veljal najhitrejši čas. Druga novost je obvezna uporaba integralne čelade "full-face", ki je bila lani le priporočljiva.

Rezultati sezone 2024:

Točkovanje: Slovenski pokal Pumpaj Slovenija – Telekom Slovenije 2024

Deklice U13: 1. Eva Pavšič Prezelj (ŠKD Super Potencial), 2. Neja Heric (KD Rajd), 3. Lija Leber (ŠD Sveti Jurij)

Dečki U13: 1. Jaka Korošec (KK Bula), 2. Maj Nanut (KD Rajd), 3. Klemen Oskar Dovč (KK Rajd) …

Dečki U15: 1. Matija Krečič (KK Črn trn), 2. Gaber Kuhar (KD Rajd), 3. Tine Dovžak (KK Črn trn) …

Mladinke U17: 1. Neja Rakuša (ŠKTD Apače-Mlinarji)

Mladinci U17: 1. Jan Manfredo (KK Zagorska Dolina), 2. Izak Štrubelj (Bikehanic Lumar), 3. Rui Paco Samsa (KD Rajd) …

Ženske 17+: 1. Tamara Homar (ŠKD Super Potencial), 2. Laura Mlinar (ŠKD Super Potencial), 3. Katja Stupar (Bikehanic Lumar) …

Moški 17+: 1. Luka Barut (KK Črn trn), 2. Gaj Gorza (KK TBP Lenart), 3. Jan Modrijan (ŠKD Super Potencial) …

Masters: 1. Mario Markotić (KK Zagorska dolina), 2. Gregor Kurnik (ŠKD Super Potencial), 3. Tilen Frank (BSX Team) …

Klubi skupno: 1. ŠKD Super Potencial, 2. KK Rajd Ljubljana, 3. KK Zagorska dolina …

Državno prvenstvo 2024 - Šempeter pri Gorici