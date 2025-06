Foto: Metka Prezelj Zaradi pomanjkanja objektov so v Sloveniji tekmovanja v BMX Race, ki je sicer že od leta 2008 (Peking) uradna olimpijska disciplina, precej redka. Sezono so tekmovalci odprli v Mariboru, junija pa bosta v dveh zaporednih koncih tedna na progi pri Linhartovi cesti potekali dve tekmovanji. Prejšnji teden je bilo tam državno prvenstvo, namenjeno izključno slovenskim tekmovalcem, v soboto in nedeljo pa sledita še mednarodni dirki pokala Alpe Adria v organizaciji KD Rajd.

Na obeh dirkah pričakujemo poleg Slovencev še več tekmovalcev iz Avstrije in Madžarske. Na 300 metrov dolgi progi se bodo v soboto treningi začeli ob 13. uri, dirke pa ob 15.30, v nedeljo pa se treningi začnejo že ob 10. uri, dirke pa ob 11.45.

Na državnem prvenstvu je v vseh kategorijah skupno nastopilo 56 tekmovalcev, in sicer tako fantov kot deklet. V nekaterih starostnih skupinah so vozili tudi skupaj. Udeležba je pokazala na številčen podmladek (sploh glede na splošne pogoje za ta šport), kjer izstopa skupno 18 tekmovalcev v starostnem razponu od osem do deset let (fanti in dekleta skupaj).

Z desetimi tekmovalci (devet fantov, eno dekle) je bil najbolje zaseden razred od devet do deset let, najbolj atraktivne pa so bile vožnje v razredu fantov od 15 do 16 let, čeprav je bilo združevanje z edinima predstavnikoma razreda fantov 17+ z varnostnega vidika morda sporno. Med fanti 17+ je državni prvak postal Val Trinle Lampič, med fanti od 15 do 16 let pa Mak Breznik Falk pred Nikom Prekom in Tinetom Dovžakom.

Prvi trije tekmovalci oziroma tekmovalke v vseh razredih na državnem prvenstvu:

Moški 17+: 1. Val Trinle Lampič, Nejc Heric (oba Bikehanic Lumar)

Ženske 17+: 1. Mila Sofia Prešeren (Rajd Ljubljana)

Dečki 15-16: 1. Mak Breznik Falk (Bikehanic Lumar), 2. Nik Prek, 3. Tine Dovžak (oba KK Črn trn)

Deklice 15-16: 1. Ana Heinrih (BSX Racing Team Maribor)

Dečki 13-14: 1. Maj Nanut, 2. Klemen Dečman (oba Rajd Ljubljana), Nik Pećanac (BSX Racing Team Maribor)

Deklice 13-14: 1. Neja Heric, 2. Pia Šubert (obe Rajd Ljubljana), 3. Eva Pavšič Prezelj (ŠKD Super Potencial)

Dečki 11-12: 1. Aleksandar Gajić (Rajd Ljubljana), 2. Oto Heinrih (BSX Racing Team Maribor), 3. Oskar Lev Dovč (Rajd Ljubljana)

Dečki 9-10: 1. Gal Malavašič Šurca (ŠKD Super Potencial), 2. Sven Matevljič (Rajd Ljubljana), 3. Lovro Košič (BSX Racing Team Maribor)

Dečki/deklice do 8: 1. Nace Kores (Rajd Ljubljana), 2. Maks Tit Kojzek (ŠKD Super Potencial),3. Brina Frank (BSX Racing Team Maribor)

Cruiser 30+: 1. Peter Dovžak (KK Črn trn), 2. Gregor Kurnik (ŠKD Super Potencial), 3. Tomaž Derenčin (Rajd Ljubljana)

Amaterji 10-11: 1. Jakob Leskovec (BSX Racing Team Maribor), 2. Erik Hrovatin (Rajd Ljubljana)

Amaterji 7-8: 1. Dominik Belna (BSX Racing Team Maribor), 2. Filip Medvešček, 3. Ema Medvešček (oba Rajd Ljubljana)

Amaterji 5-6: 1. Orion Kovač, 2. Lisa Knaus (Rajd Ljubljana), 3. Anže Leskovec (BSX Racing Team Maribor)

