Konec avgusta na Iliriji začetek desetdnevnega čiščenja bazenov

V Športnem centru Ilirija v Ljubljani se bo v nedeljo, 31. avgusta, po deseti uri zvečer začeli redni letni servis bazenov, ki bo predvidoma trajal deset dni, so povedali predstavniki mestne občine. V tem času bo notranjost zaprta, na voljo pa bodo še naprej zunanje športne površine. Spregovorili so tudi o sporu z nogometnim klubom Svoboda.

V velikem 50 metrskem bazenu je 2750 kubičnih metrov vode, v manjšem ogrevalnem 25 metrskem pa 1200, je povedala direktorica javnega zavoda za šport Ljubljana Tatjana Polajnar. Njenim sodelavcem bodo pri prečrpavanju in potem pri polnjenju obeh bazenov pomagali tudi strokovnjaki in delavci Voke Snaga in gasilske brigade Ljubljana, ki bo čas praznjenja skrajšala za deset ur. Na zahtevano temperaturo 26 stopinj Celzija se bo mali baten ogrel v 29, veliki pa v 43 urah.

Po besedah Polajnar bo bazenski del na voljo za rekreacijo in treninge najpozneje od šeste ure zjutraj 9. septembra, dotlej pa bo letni program športa, dejavnosti klubov in društev potekal na bazenu Kodeljevo.

"Zamenjati in očistiti je treba razne filtre na vsej bazenski tehniki, vse stene in bazensko dno očistiti in razkužiti. Zato mora biti notranjost kompleksa vsaj teden dni zaprta, največ deset dni. Bo pa v tem obdobju nemoteno potekal tudi tretji festival športa. Zunanji del Ilirije bo gostil mlade nadobudne športnike. Atletska športna društva bodo na stezi predstavljala svoj program, kajakaška v manjšem bazenu, pred športnim centrom bodo plesne urice in plesne vaje," je pojasnila Polajnar.

Gre za redna vzdrževalna dela, pred izpustom v kanalizacijski sistem bodo vodo v bazenih očistili klora, vrednost celotnih del pa ne presega 10.000 evrov. Podobna dela potekajo in bodo potekala vsako letno tudi na drugih ljubljanskih bazenih, tudi na novem v Vevčah.

