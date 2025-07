Ilirija: odprli so jo marca, septembra že prvi remont

"Ustrezno delovanje in obratovanje kopališča zahteva enkrat letno generalni servis. Treba je izprazniti vodo iz bazenske školjke, da se izvede servis filtrirnega sistema in vseh naprav v strojnici, izvede se redno vzdrževanje in generalno čiščenje površin ter ponovna polnitev s svežo vodo. S tem se zagotavlja brezhibno delovanje čez celotno sezono. Remonta v avgustu ne bo, datum bomo določili v času, ko je bazen najmanj v uporabi," so za portal svet24 pojasnili v zavodu Šport Ljubljana.

Kupci morajo pakete vstopnic porabiti do začetka septembra

Po pripovedovanju zaposlenih bodo generalni servis opravili v prvih dveh tednih septembra.

Ob tem morajo kupci paketov vstopnic vse porabiti do začetka septembra, kar so mnogi spregledali, piše omenjeni portal. "Vstopnice veljajo samo za tekočo plavalno sezono in niso prenosljive v novo sezono."

"Veljavnost paketov vstopnic je sezonska, kar je navedeno tudi na ceniku. Sezona trenutnih paketov vstopnic za bazene Športnega centra Ilirija traja do začetka septembra 2025," so pojasnili pri Šport Ljubljana.