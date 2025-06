Srhljivka na bazenu: starša nista opazila, da se je njuna hčerka utopila

Sedemletna deklica se je utopila v zunanjem bazenu na kopališču v avstrijskem kraju Nenzing in so jo morali oživljati. Po navedbah policije starši niso opazili, da se je deklica utopila. Na srečo je to opazil eden od plavalcev, ki jo je rešil iz vode in začel oživljati. Za oživitev so bili potrebni kar trije krogi oživljenja. Otroka so nato s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Feldkirchu.