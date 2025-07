Premier Golob in župan Janković otvorila in preizkusila bazen v Vevčah #foto

V Ljubljani so slovesno odprli kopališče Vevče, ki med drugim vključuje pokriti 25-metrski in zunanji 50-metrski bazen. Kopanje in ogled bosta danes brezplačna, redno obratovanje bodo začeli v ponedeljek. Slavnostni govornik ob odprtju je bil premier Robert Golob, ki je kopališče uradno odprl z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Oba sta bazen tudi preizkusila.

Predsednik vlade Robert Golob je v nagovoru poudaril, da smo Slovenci športni narod, ki si upa sanjati najvišje cilje. "Noben cilj nam ni previsok in tudi zato je vlada v petek uradno predstavila kandidaturo za gostiteljstvo velikega starta Dirke po Franciji, največjega kolesarskega dogodka na svetu, leta 2029 v Sloveniji. Ker si enako kot vi tu, ki ste leta sanjali, da boste znova pognali v življenje Kopališče Vevče, upamo sanjati vsi," je dejal uvodoma.

Golob: Temu se vsi čudijo

Dodal je, da smo Slovenci v svetu znani po tem, da smo v samem vrhu po številu osvojenih olimpijskih kolajn na prebivalca in temu se vsi čudijo. "Naše ekipe na olimpijskih igrah so med najštevilčnejšimi glede na število prebivalcev. In eden od razlogov, kot ugotavljajo tudi v svetu, je tudi ta, da z razliko od marsikatere druge države Slovenija zares intenzivno vlaga v javno športno infrastrukturo," je povedal premier Golob in dodal, da je to tudi današnji primer prenove kopališča.

"S tem, ko gradimo javno športno infrastrukturo, omogočamo vsem generacijam, da lahko spoznavajo šport, spoznavajo lepote gibanja, spoznavajo vrednote, ki se v športu razvijajo, tudi solidarnost, timski duh in fair playa. Predvsem pa lahko naši najmlajši v javni športni infrastrukturi sanjajo o tem, da bodo nekoč tudi oni Tadeji Pogačarji, Luke Dončići, Tine Maze…," je povedal premier.

Povedal je tudi, da je na tej lokaciji nekdaj že bil bazen, ki je bil kraj druženja in skupnosti. "Želim si, da se boste vse generacije lahko ponovno srečevale ob tem bazenu, da bodo tukaj mlajši dobili navdih, starejši nadihali svežega zraka, mi pa vsi skupaj danes zaplavali. Ne bomo tekmovali, ampak bomo plavali v isto smer, ker le skupaj lahko zgradimo največje projekte," je zaključil premier.

Kdaj bo kopališče obratovalo?

V notranjih prostorih kopališča so uredili 25-metrski pokriti bazen z dvižnim dnom, večnamensko športno dvorano, velnes prostore s finsko, turško in infrardečo savno, prostore za sprostitev in gostinski lokal s teraso. Zunanji del pa obsega 50-metrski bazen, manjši bazen in čofotalnik, igrišče za odbojko na mivki, mizi za namizni tenis in otroško igrišče. Uredili so tudi nabrežje Ljubljanice.

Kopališče bo od ponedeljka do petka odprto med 6. in 22. uro, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa med 9. in 22. uro. Za celodnevno vstopnico za odrasle bo med tednom treba odšteti 11 evrov, ob vikendih in praznikih pa 14 evrov. Mlajši od 26 let in upokojenci bodo za celodnevni obisk kopališča med tednom plačali devet evrov, ob vikendih in praznikih pa 12 evrov. Vstop za otroke do 2. leta starosti bo brezplačen.

Koliko bodo stale vstopnice?

Dopoldanska vstopnica (do 12. ure) za odrasle bo stala osem evrov, za mlajše in upokojence pa sedem evrov. Na voljo bodo tudi popoldanske vstopnice (po 16. uri), za katere bodo morali odrasli med tednom odšteti devet, med vikendom in ob praznikih pa 12 evrov. Za mlajše in upokojence bodo stale osem oziroma deset evrov. Za družinsko vstopnico, ki vključuje do pet oseb, bodo obiskovalci med tednom plačali 36, med vikendi pa 50 evrov.

Gre za prenovo starega kopališča Papirnice Vevče, ki so ga leta 2007 zaprli zaradi dotrajanosti. Kompleks stoji ob Papirnici Vevče in ob bregu Ljubljanice. Projekt prenove je stekel leta 2018, ko je občina od družbe Krater iz sistema poslovneža Martina Odlazka odkupila potrebna zemljišča. Nato je izvedla arhitekturni natečaj, na katerem je bila za prenovo izbrana rešitev skupine Gužič Trplan. Gradnja novega kompleksa je stekla poleti 2023.

Uredili dodatna parkirna mesta

Za izgradnjo kopališča Vevče je občina z izvajalcem VG5 podpisala pogodbo v vrednosti 19,2 milijona evrov z davkom, vse skupaj pa je zanj iz različnih virov že ali še bo prejela okoli 12 milijonov evrov državnega in evropskega sofinanciranja. Skupna vrednost celotnega projekta po pojasnilih ljubljanske občine še ni znana.

Ob kopališču so uredili dodatna parkirna mesta, dostopen bo tudi z javnim potniškim prometom. V ponedeljek bo namreč zaživela podaljšana trasa mestnega avtobusa številka 27, ki bo po novem povezovala Vevče in Polje z Letališko cesto, BTC Cityjem, centrom in Nakupovalnim središčem Rudnik.