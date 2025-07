Vrnitev "pokvarjene" lepotice?

Grška političarka in nekdanja evroposlanka Eva Kaili, ki se je zapletla v korupcijske škandale, se bori za pravno rehabilitacijo. Pri tem je že dosegla nekatere začetne uspehe, zaradi česar napovedujejo njeno vrnitev v politiko – v rodni Grčiji ali v Italiji, od koder je njen partner.

Pred dvema letoma in pol je bila 46-letna Eva Kaili, do takrat podpredsednica Evropskega parlamenta, zaprta v samici zaradi suma korupcije. Izolirano od hčerke in ločeno od partnerja, 37-letnega Italijana Francesca Giorgija, jo je pod drobnogled vzelo belgijsko tožilstvo, piše nemški tednik Focus.

Grški mediji pišejo o rehabilitaciji

Po izpustitvi iz zapora zdaj spet živita skupaj v Milanu. Nekdanji glamurozni par EU se bori za pravno rehabilitacijo in dosega začetne uspehe. Nekateri grški mediji že razglašajo, da je Eva Kaili rehabilitirana.

Šele po skrbni preučitvi ozadja postane jasno, da je Kailijeva pred Sodiščem Evropske unije (ESJ) dosegla le delno zmago. Poleg tega primer ni bil povezan s korupcijskim škandalom, znanim kot Katargate (afera z domnevnim podkupovanjem evroposlancev s strani Katarja, Maroka in Mavretanije, op. p.), temveč z domnevno poneverbo sredstev EU za Kailijino parlamentarno funkcijo. In tudi tukaj ni bila rehabilitirana, ampak je bilo preprosto ugotovljena postopkovna napaka, piše Focus.

Eva se vrača v javnost …

Evropski parlament, ki ga je zastopala predsednica parlamenta Roberta Metsola, je obtoženi grški evroposlanki neupravičeno zavrnil dostop do spisov, ko se je odločil, da ji odvzame poslansko imuniteto. Zakaj se takšna formalnost slavi kot zmagoslavna rehabilitacija? To bi lahko bilo zato, ker je Evropsko sodišče poleg napak pri predsednici evropskega parlamenta ugotovilo resne napake tudi pri glavni tožilki EU Lauri Kövesi.

Eva Kaili in njen partner, Italija Francesco Giorgi. Zadnja čase večino časa preživita v Milanu. Foto: Guliverimage

Eva Kaili se zdaj spet pojavlja kot govornica na različnih konferencah po svetu, nazadnje aprila v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih. Govorila je o tehnološki politiki. Tako kot v času mandata evroposlanke jo zanimata digitalizacija in posledične priložnosti za rast podjetij in uprave.

… in na družbena omrežja

Z udeležbo na konferenci je znova začela uporabljati svoj profil na LinkedInu za objave. Z začetkom afere Katargate sta Kailijeva in njen partner prenehala uporabljati družbena omrežja. Lansko jesen se je Kailijeva vrnila v politiko, vsaj v svojo stranko.

Na volitvah v izvršni odbor je kot članica socialdemokratske stranke Pasok uveljavila svojo volilno pravico. Kmalu zatem je Kailijin odvetnik Mihalis Dimitrakopulos javnost obvestil, da se je par ponovno združil.

Čigav je najdeni denar?

Odvetnik se drži svoje obrambne strategije. Trdi, da Kailijeva ni imela nič skupnega s korupcijo ali milijoni gotovine, najdenimi v njenem stanovanju. Giorgi tudi nikoli ni trdil, da denar prihaja iz Katarja.

Italijan v vseh svojih javnih izjavah, nazadnje v Corriere della Sera, dosledno trdi, da ne pozna natančnega izvora bankovcev. Dimitrakopoulos tudi trdi, da je šlo za denar Giorgijevega nekdanjega šefa, italijanskega poslanca Evropskega parlamenta Antonia Panzerija.

Normalizacija družinskega življenja

Kailijeva in Giorgi postopoma normalizirata svoje družinsko življenje. Namesto v Bruslju zdaj večino časa preživita v Milanu in manj pogosto v Atenah. Lani za božič je grška televizijska postaja Ant1 izkoristila priložnost in predvajala kratko posebno oddajo s političarko, ki se je vrnila domov.

Glede njenih načrtov za vrnitev v aktivno politiko je njen odvetnik izjavil: "Nihče ji ne more preprečiti poti v politiko. Takoj ko bo ta primer zaključen, se bo vrnila v politiko. Je pomembna osebnost, ki so jo kot kandidatko predlagali tudi v Italiji."

Zakaj se preiskava v Belgiji tako vleče?

Dimitrakopulos ni povedal, za katero stranko gre. Prav tako ni jasno, zakaj preiskava primera korupcije glede domnevnega katarskega podkupovanja v belgijskem tožilstvu poteka tako počasi. Belgijci tudi niso določili rokov za svojo kazensko preiskavo. Primer Eve Kaili torej še zdaleč ni končan, še piše Focus.